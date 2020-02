Présidentielle : Comment le RHDP veut conquérir Yamoussoukro

À huit mois de la présidentielle du 31 octobre 2020, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir, annonce qu'il entend remporter le scrutin dès le premier tour. Et pour cela, les partisans d'Alassane Ouattara se donnent pour mission de conquérir les grandes villes ivoiriennes, à l'instar de Yamoussoukro.

Le RHDP à la conquête de Yamoussoukro avant la présidentielle

La ville natale du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, est l'objet de convoitise du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et de son grand rival, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié.

Les deux formations politiques se sont d'ailleurs livrées une première bataille en organisant chacune un meeting à Yamoussoukro. C'est le parti politique qui a donné le ton en invitant ses militants le 19 octobre 2019 à une grande rencontre en hommage au père de l'indépendance ivoirienne.

Du haut de la tribune qui lui était offerte, le "sphinx de Daoukro" a démonté la gestion des houphouëtistes. "Nous assistons à des dérives dangereuses et totalitaires qui menacent gravement notre chère République. Oui cette république que nous avons bâtie patiemment, dans la paix et la concorde, durant plus d’un demi-siècle. Nous ne devons pas fléchir, car l’heure est grave ; notre république est menacée, faute d’une justice impartiale et égale pour tous", avait déclaré Henri Konan Bédié.

Le camp d'Alassane Ouattara a donné la réplique le 7 décembre 2019 en tenant également un meeting à Yamoussoukro. À moins d'un an de la présidentielle, il semble que le RHDP se prépare au second round de la bataille.

En effet, selon des informations en provenance du ministère du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba a sonné la mobilisation auprès des structures de la coordination du RHDP à Yamoussoukro pour une importante rencontre le dimanche 1er mars 2020.

Notre source indique le ministre, par ailleurs coordonnateur régional du parti d' Alassane Ouattara, a invité les délégués à une rencontre qui portera sur la mise en place des structures et d'autres points à l'ordre du jour.