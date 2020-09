Côte d’Ivoire: Chris Yapi, pourquoi jamais Guillaume Soro ?

En Côte d’Ivoire, un personnage affublé du titre « d’investigateur tout terrain » se nommant Chris Yapi, donne du fil à retordre aux autorités. Ce proche, dit-on, de Guillaume Soro, sort régulièrement des publications sensationnelles sur les secrets de la gouvernance d’Alassane Ouattara, sa cible favorite. « Chris Yapi ne ment pas », aime-t-il à dire, mais Chris Yapi dit-il toujours la vérité ? Toute la Vérité ?

Chris Yapi, l'agitateur des dossiers de la République

Peu de temps après la chute de Guillaume Soro, en disgrâce auprès d' Alassane Ouattara, un personnage curieux a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Ce dernier se fait appeler par le pseudonyme "Chris Yapi" et il va dérouler des révélations à la chaine toutes les semaines. Il se distinguera par ses attaques multiples et répétitives contre le régime du RHDP. La cible est très souvent la même, Alassane Ouattara et son clan. Plus les personnalités politiques sont proches du chef de l'État, plus elles sont dans le cœur de cible de Chris Yapi. Le Premier ministre Hamed Bakayoko a longtemps eu les oreilles qui sifflent à cause de sa grande proximité avec le Président.

"Notre enquêteur" est dans son sang, comme disent les Ivoiriens, et il ne va pas le lâcher. Après l'avoir fait passer pour le marabouteur de la République, qui aurait tué par des incantations Amadou Gon Coulibaly, il fait mine de protéger ce dernier des manœuvres de Birahima Téné Ouattara, dit "Photocopie", le petit frère du Président Alassane Ouattara. Le but de la manœuvre est clair. Grandir la méfiance des uns envers les autres au sein du RHDP. La manœuvre va créer suffisamment de méfiance qui va déboucher sur une guerre de tranchées en interne et la mayonnaise prend.

Avec le décès d'Amadou Gon Coulibaly, Hamed Bakayoko semblait en roue libre pour être le candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Hamback, victime du Yapirisme, se fera torpiller par diverses personnalités du clan au pouvoir, convaincues qu'il a favorisé le décès de son prédécesseur. Le président Ouattara, dans le doute, décide de barrer le chemin du palais présidentiel à son poulain de tous les jours en ciblant un 3ème mandat. Aujourd'hui, Chris Yapi travaille à convaincre Hamed Bakayoko du danger qui planerait sur sa tête. Jusqu'où sont prêts à aller ses détracteurs internes qui ont déjà empêché sa candidature à la présidentielle?

Le tout sauf Guillaume Soro de Chris Yapi

Chris Yapi balance sur tout le monde en Côte d'Ivoire, pouvoir comme opposition, mais jamais sur Guillaume Soro. Soit ce dernier est le patron de l'investigateur qui ne se retourne jamais contre son chef, soit son réseau n'est pas assez puissant pour l'atteindre; ce qui serait fort surprenant étant donné l'entremêlage entre les hommes de Soro et ceux de Ouattara. L'enquêteur a récemment dit de Laurent Gbagbo qu'il n'a rien de l'homme patriote qu'il prétend être. Il met en avant des déclarations du même Guillaume Soro pour l'attester. On a presque envie de se demander à quel moment Guillaume Soro devient patriote quand il conduit une rebellion armée contre son pays la Côte d'Ivoire, qui a endeuillé plusieurs familles. Chris Yapi n'a jamais donné les détails sur les agissements antidémocratiques du patron de GPS du temps où il était dans la rébellion.

Plus récemment, le pouvoir Ouattara emprisonnait de façon hâtive, sans nuance, ses adversaires politiques sous le regard consentant de Guillaume Soro. L'ancien patron des Forces nouvelles n'a rien trouvé à redire tant qu'il entretenait l'illusion de succéder à Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Il disait d'ailleurs de Charles Blé Goudé, alors en fuite au Ghana, s'il n'a rien à se reprocher, qu'il vienne répondre à la justice de son pays au lieu de se cacher et se faire prendre comme un rat. La même justice a depuis lancé contre Soro lui-même, un mandat d'arrêt qui le précipitera à la Maca (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan) dès son entrée sur le territoire. Chris Yapi ne dit rien sur ce qu'il prépare depuis Paris. Qui voit-il? Avec qui il parle et surtout de quoi ils causent ? Cela pourrait pourtant bien intéresser une partie des ivoiriens amoureux de ses Tweets, vidéos YouTube et écrits sur son Blog Mediapart.

Que Chris Yapi ne mente jamais!

"Chris Yapi ne ment pas" mais Chris Yapi choisit bien de quoi il parle. Il devrait pourtant balancer davantage sur Henri Konan Bédié, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et surtout sur leur stratégie commune pour dérouter Alassane Ouattara fin octobre 2020. La vérité édulcorée est une vérité manipulée qui n'est pas très éloignée du mensonge.