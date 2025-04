Les tensions en Côte d’Ivoire se durcissent à l’approche des élections présidentielles d’octobre prochain. Ghislain Duggary Assy, un enseignant syndicaliste et figure de proue des revendications de sa corporation, a été brutalement arrêté à son domicile.

Arrestation musclée, le domicile de Ghislain Duggary Assy violé

Le non-respect des libertés individuelles s’illustre une nouvelle fois avec cette arrestation musclée de Ghislain Duggary Assy. À la tête des mouvements de protestation du corps enseignant en Côte d’Ivoire, Ghislain Duggary Assy a été interpellé par la police en dehors des règles légales devant femme et enfants.

Au lieu de recevoir une convocation l’invitant à se rendre dans un poste de police, des forces de l’ordre se sont rendues directement à son domicile. Sa jeune fille raconte la scène en affirmant que les agents, après avoir exigé l’ouverture de la porte sans présenter le moindre mandat d’arrestation, auraient fini par la « défoncer ». Ils se seraient ensuite dirigés vers la chambre de Ghislain Duggary Assy pour en forcer l’entrée.

Le syndicaliste aurait été arrêté et emmené sans qu’aucune indication ne soit donnée quant à sa destination. Les agents présents n’auraient pas décliné leur identité, se contentant de crier : « Police, ouvrez ! ». Malgré l’insistance de sa compagne exigeant une preuve de leur identité, l’un d’eux aurait simplement exhibé une pièce d’identité à l’envers, empêchant ainsi toute identification. Chose curieuse, ils auraient emporté les effets personnels de M. Assy en plus des téléphones portables de son épouse et de sa fille.

Le leader syndical a donc vu son domicile violé en dehors de tout cadre légal. Dans un contexte de pression politique grandissante en Côte d’Ivoire, les activistes et les syndicalistes sont particulièrement surveillés par les autorités policières.

Aucune communication officielle de la police nationale, du procureur de la république ou du gouvernement n’a encore précisé les raisons de cette arrestation musclée une journée après les faits.

Le national Ghislain Duggary Assy est chargé de la communication du MEDD, Régional adjoint 1 de la DRENA 4 et il est également Secrétaire Général de l’IEPP Anonkoua-Kouté 1.