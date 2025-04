Le président américain, Donald Trump, a instauré de nouvelles taxes douanières le 2 avril 2025. Cette mesure, qualifiée de « réciproque », touche 180 pays, dont une cinquantaine de nations africaines. La Côte d’Ivoire se trouve parmi les pays les plus affectés, avec un taux d’imposition de 21 % sur ses exportations vers les États-Unis.

Côte d’Ivoire : onzième pays africain le plus taxé

La décision de Donald Trump a placé la Côte d’Ivoire au onzième rang des pays africains les plus taxés. Cette nouvelle imposition de 21 % sur les produits ivoiriens exportés vers les États-Unis suscite des interrogations. Les conséquences économiques pour la Côte d’Ivoire pourraient être significatives. L’impact sur les exportations ivoiriennes, notamment le cacao, reste à évaluer.

Le président Trump justifie cette mesure en ces termes : « Réciproque signifie que ce qu’ils nous font, nous leur faisons… Notre pays se fait escroquer depuis cinquante ans. Cela ne sera plus le cas, des emplois des usines vont revenir en trombe dans notre pays. Plus de production, de concurrence, des prix plus faibles pour les consommateurs, ce sera l’âge d’or des États-Unis ».

Il dénonce ainsi des décennies d’« abus commerciaux ». Les pays africains les plus touchés par ces nouvelles taxes sont le Lesotho (50 %), Maurice (40 %), le Botswana (37 %), l’Angola (32 %) et la Libye (31 %). En revanche, des pays comme la Tanzanie, le Sénégal, le Gabon, le Togo et le Libéria sont soumis à un taux de 10 %.

Implications économiques et réactions

L’annonce de ces nouvelles taxes a provoqué des réactions mitigées. Les économistes s’interrogent sur les conséquences à long terme pour le commerce international. Les pays africains concernés évaluent les mesures à prendre pour atténuer l’impact économique. La Côte d’Ivoire, en particulier, doit analyser les répercussions sur ses exportations de cacao. Les relations commerciales entre les États-Unis et l’Afrique pourraient connaître des changements importants.

Les experts soulignent que ces mesures pourraient entraîner une augmentation des prix pour les consommateurs américains. Ils envisagent également une possible réorientation des flux commerciaux. Les pays africains pourraient chercher à diversifier leurs partenaires commerciaux. L’avenir des relations économiques entre les États-Unis et la Côte d’Ivoire reste incertain. Les prochaines semaines seront cruciales pour évaluer les conséquences de ces nouvelles taxes.