Dans le cadre de l’opération Épervier 10, les forces de police d’Aboisso en Côte d’Ivoire ont procédé à l’arrestation d’un jeune homme de 21 ans, K.K.M., suite à une plainte poignante déposée par sa marâtre, dame K.B.S., âgée de 58 ans. La victime a courageusement dénoncé avoir été la cible d’une agression sexuelle dans sa propre chambre.

Opération Épervier 10 en Côte d’Ivoire, un jeune homme interpellé après l’agression sexuelle de sa belle-mère

Selon le témoignage de la plaignante, son agresseur qui se trouve être le fils de son mari, s’est introduit dans sa chambre en pleine nuit, brandissant une arme blanche. Terrifiée par la menace, Dame K.B.S. n’a pu que se soumettre aux injonctions de son assaillant.

Alertée, la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) d’Aboisso s’est rapidement rendue sur les lieux. À la vue des policiers de Côte d’Ivoire, le présumé auteur du viol, K.K.M., a tenté désespérément de prendre la fuite, mais sa tentative s’est avérée vaine, les éléments de la BRI l’ayant rapidement maîtrisé.

Au cours de son interrogatoire, le jeune homme n’a pas tardé à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Il a livré un récit glaçant, expliquant qu’il revenait d’une soirée lorsqu’une pulsion incontrôlable l’a envahi. Pris d’une libido soudaine, il a décidé de s’introduire dans la chambre de sa marâtre et d’abuser d’elle.

Le mis en cause déjà aux mains des forces de police de Côte d’Ivoire, sera prochainement déféré devant le parquet, où il devra répondre de ses actes devant la justice. Cette affaire choquante met en lumière une fois de plus la vulnérabilité de certaines personnes au sein même de leur foyer et la nécessité d’une action ferme des autorités face à de tels crimes.