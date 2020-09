3è mandat de Ouattara: La réaction claire obscure de l'ONU, ça craint

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies (ONU) pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a terminé ce dimanche 27 octobre 2020 sa mission pré-électorale, entamée le lundi 21 septembre à Abidjan.

Présidentielle: Voici ce que l' ONU a décidé au terme de la mission pré-électorale de Mohamed Ibn Chambas

L’objectif de cette mission était de renouveler le soutien des Nations Unies pour l’organisation d’une élection présidentielle pacifique, inclusive, transparente et crédible en Côte d’Ivoire le 31 octobre prochain, et d’encourager les parties prenantes à œuvrer ensemble en faveur de la paix et de la stabilité.

Au cours de sa mission, le Représentant Spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a été reçu en audience par le Président de la République de la Côte d’Ivoire, S.E.M Alassane Ouattara. Il s’est entretenu avec le Monsieur le Premier Ministre ainsi qu’avec les Ministres en charge de l’Administration, et celui en charge de la Sécurité et de la Protection Civile.

Le Représentant Spécial a également eu des séances de travail avec le Conseil Constitutionnel, la Commission Électorale Indépendante (CEI), le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), les candidats à l’élection présidentielle, les partis politiques, ainsi que Monsieur le Président de l’ex-Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et des organisations de la société civile.

Il a aussi rencontré, le groupe informel des partenaires au développement, ainsi que l’équipe pays des Nations Unies. Tout en félicitant les Ivoiriens pour leurs efforts pour la paix, le Représentant spécial a réitéré son appel à tous les acteurs politiques pour qu’ils poursuivent leur engagement pour l’organisation d’une élection pacifique et inclusive, dans le respect des droits de l’homme.

A cet égard, il note la libération provisoire de détenus le 23 septembre, un geste bienvenu et espère que d’autres mesures d’apaisement seront prises alors que le processus électoral se poursuit. Le Représentant Spécial appelle tous les acteurs politiques ivoiriens à rejeter l’usage des discours de haine, la violence et toute forme de sectarisme, et à s’engager pour un processus électoral apaisé et un scrutin présidentiel pacifique.

Dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19, Mohamed Ibn Chambas, insiste sur l’importance d’agir en synergie et en concertation pour surmonter les différends, préserver l’unité et la paix, indispensables à la prospérité de la Côte d’Ivoire.

Bureau de la Communication Stratégique et de l’Information Publique / Strategic Communications and Public Information Office