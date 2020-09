La Commission électorale indépendante (CEI ) a tenu à rappeler la période de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Dans un communiqué adressé à l'ensemble des candidats ainsi qu'à leurs partisans, l'institution dirigée par Ibrahime Coulibaly-Kuibiert demande à tous de se conformer aux dispositions légales en vigueur. Au terme des délibérations du Conseil Constitutionnel, seulement 4 candidatures sur les 44 réceptionnées, ont été déclarées recevables. Il s'agit des candidatures du chef de l’Etat sortant, Alassane Ouattara, de celles d'Henri Konan Bédié (PDCI-RDA), Affi N’guessan (FPI ), et de Kouadio Konan Bertin dit KKB (indépendant).

Présidentielle 2020: La CEI interdit toute forme de campagne avant l'heure

La Commission Electorale Indépendante (CEI) informe l’ensemble de la population ivoirienne et les candidats à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 que, conformément aux dispositions légales en vigueur, la campagne électorale est strictement encadrée par les articles 28, 29, 30, 31 et 32 du Code électoral et par le décret n°2020-639 du 19 août 2020 fixant la durée de la campagne électorale.

Cette campagne court du jeudi 15 octobre 2020 à zéro heure au jeudi 29 octobre 2020 à minuit. Dans l’attente de la date d’ouverture de ladite campagne, il est formellement interdit à tout individu d’apposer des affiches, de signer, d’envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat en dehors de la période réglementaire de campagne.

En outre, il est fait interdiction de toute propagande électorale par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée règlementaire de la campagne électorale. La Commission Electorale Indépendante (CEI) compte sur le civisme et la responsabilité de tous, pour le respect des dispositions légales.

Fait à Abidjan, le 17 septembre 2020

COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime

Président de la CEI