Tirs groupés contre Yvidero après son soutien à Sidiki Diabaté

Dans l'affaire Sidiki Diabaté, Yvidero, célèbre web humoriste ivoirienne, s'est attirée la foudre de ses fans. La jeune dame, révélée par ses vidéos publiées sur Facebook, a posé un acte qui a suscité la colère de ses "étoiles", nom donné affectueusement à ses admirateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la "Didi" se mette dans une telle situation ?

Des fans d'Yvidero en colère contre la web humoriste à cause de Sidiki Diabaté

L'affaire Sidiki Diabaté n'a pas encore fini de faire jaser. La star malienne est accusée de violence conjugale par son ancienne compagne, Mamasita, de son vrai nom Mariam Sow. Des photos diffusées sur la toile montrent le corps tuméfié de la jeune dame ont provoqué la colère et l'indignation des internautes. « C’est réellement moi sur les photos, mais ces photos datent d’un an… J’ai subi plusieurs violences. J'ai subi plus que ça … Il me frappait avec des rallonges … J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison. Il y a un gars qui me surveillait", a confié Mamasita. Les choses sont allées vite. Sidiki Diabaté a été interpelé par la police malienne avant d'être écroué.

Devant cette situation difficile que vit le Prince de la kora, des célébrités ont jugé utile de lui apporter leur soutien. Maty Dollar, une chanteuse ivoirienne, basée aux États-Unis, a laissé un message au chanteur malien. "Beaucoup de courage dans cette épreuve. Que Dieu guide nos pas. Que Dieu lui pardonne ses actes, s'il est coupable ! Il faut éviter de juger, car nul n'est parfait", s'est-elle exprimée.

À sa suite, Oumou Sangaré, une grande voix de la musique malienne a demandé pardon au nom de Sidiki Diabaté. "Il est important pour moi de parler en tant que femme, mais surtout en tant que mère. Sidiki est un fils pour moi, quand il agit bien je le félicite, mais je n'accepterai pas qu'il ait un mauvais comportement envers qui que ce soit. Le pouvoir et la célébrité n'excusent rien, mais je suis obligée en tant que mère de demander pardon pour lui tout en condamnant ce qui a été fait", a soutenu la reine du Wassoulou.

Yvidero n'est pas restée en marge de la vague de soutien envers Sidiki Diabaté. Dans une publication sur sa page Facebook, la web humoriste a déclaré : "Sans vouloir tergiverser, moi Yvidero , je demande pardon à toutes ces mères , ces femmes qui ont été blessées dans leur chair partout dans le monde de par cette histoire, je demande pardon à la victime. Nous artistes, vous demandons sincèrement PARDON pour tout le mal causé à vous, à la victime et à sa famille .

On apprend de ses erreurs, et la seule véritable erreur est celle dont on ne tire aucun enseignement.' Il n'en fallait pas plus pour susciter la grosse colère des internautes. "Une sortie désastreuse... comment soutenir un récidiviste ? Ou c'est parce que c'est une star il faut le soutenir dans tout ce qu'il fait ? Vous êtes des personnes publiques apprenez à donner le bon exemple même si c'est un ami ou une personne que vous adulez qu'il paye pour ses fautes. Laissez la justice faire ce qu'elle a à faire", a écrit un follower d' Yvidero. Révolté, un internaute a voulu comprendre pourquoi les artistes ivoiriens aiment s'immiscer dans les affaires des artistes étrangers. "Lorsque vous avez vos problèmes ici y a pas un artiste de l’étranger qui va vous soutenir à travers ses gens de poste, mais c’est toujours vous jouer les plus sensibles", a-t-il laissé entendre.