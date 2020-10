Désobéissance civile: "Le 31 octobre, on va faire le bilan" (Guikahué)

Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), a exhorté les partisans et sympathisants de l’opposition ivoirienne à maintenir la mobilisation dans le cadre de la bataille contre la candidature du président Alassane Ouattara, à un troisième mandat présidentiel. C’était le mardi 13 octobre à la Maison du parti à Cocody lors d’une rencontre avec les délégués et responsables de sections du vieux parti.

Désobéissance civile : L'appel de Guikahué aux militants et sympathisants de l'opposition

« Il ne faut pas vous laisser distraire dans les quartiers. Restez toujours mobilisés. On est sur la bonne voie », a lancé le N°2 du PDCI, précisant que le 31 octobre, l’opposition fera le bilan de toutes les activités menées dans le cadre de son combat pour le respect de la constitution ivoirienne.

Guikahué a par ailleurs revélé, à l'occasion de cette rencontre qui a réuni les délégués communaux et les secrétaires de sections, que le candidat du PDCI-RDA est passé à une nouvelle phase de son offensive diplomatique contre la candidature de Ouattara. « Le Président Henri Konan Bédié a saisi par courrier le Secrétaire Général de l' ONU; une correspondance formelle écrite que nous avons déposée auprès du représentant du PNUD en Côte d'Ivoire qui nous a très bien reçus », a-t-il confié.

L'ancien ministre de la Santé a également fait cas du maintien du mot d’ordre de désobéissance civile, lancé depuis le 20 septembre dernier. « Les jours à venir, c'est la désobéissance civile sans violence, je le précise. Le mot d'ordre est maintenu. Depuis le 20 septembre, le Président Bédié a dit: Désobéissance civile mais programmée. Le premier acte, c'était le Stade Félix Houphouët-Boigny et d'autres actions suivront. Nous n'avons pas d'armes mais on peut protester. Il y a plusieurs façons de protester et nous allons démontrer ces actions dans les jours à venir», a-t-il fait savoir.