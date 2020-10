Présidentielle 2020 : LA CEDEAO dépêche une mission en Côte d'Ivoire

La situation sociopolitique devient de plus en plus alarmante en Côte d'Ivoire. La tension qui a cours entre pouvoir et opposition autour du processus électoral est d'autant plus intenable que les observateurs nationaux et internationaux redoutent que le pays retombe dans une autre crise similaire à celle de 2010, ou beaucoup plus grave. Pour donc éviter de tomber dans les travers du passé, à la suite de la mission conjointe ONU, UA et CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dépêche une mission ministérielle à Abidjan, ce 18 octobre, pour trouver un modus vivendi entre les acteurs politiques ivoiriens pour parvenir à des apaisées.

La CEDEAO prend le processus électoral en main