Côte d'Ivoire: La désobéissance civile de Bédié fait déjà des victimes

De violentes manifestations relatives au mot d'ordre de désobéissance civile, lancé par l'opposition contre la candidature du président Alassane Ouattara, ont éclaté tôt ce lundi matin à Abidjan et dans plusieurs villes de l’intérieur du pays.

La situation devient de plus en plus tendue dans plusieurs villes ivoiriennes, notamment à Abidjan, Bonoua et autres. Ce lundi 19 octobre 2020, des bus de la Société de transports abidjanaise (SOTRA), ont été incendiés, notamment dans les communes de Cocody et Marcory. La ville de Bonoua, située à la périphérie d’ Abidjan, est également touchée. Une source sur place fait état d’au moins un manifestant tué par balle et de nombreux blessés.

« Des routes barrées, les rues occupées, la route internationale (A100) coupée, aucune circulation possible depuis matin. Hélas, le bilan actuel de cette mi-journée fait état d'une perte en vie humaine et de plusieurs blessés », informe une source sur place. Outre Abidjan et ses environs, les manifestations ont gagné plusieurs villes de l’intérieur du pays, notamment à Kotobi, Gagnoa, Daoukro, Niablé, Divo, Bongouanou (…).

La Côte d’Ivoire, faut-il le rappeler, s’est de nouveau engouffrée dans une nouvelle spirale de violence, depuis l’annonce de la candidature controversée du chef de l’ État sortant, Alassane Ouattara. Des manifestations d’une extrême violence avaient déjà fait plus d’une dizaine de morts entre les mois d’août et de septembre derniers.

Les parties prenantes au processus électoral en cours, restent campées sur leurs différentes positions. D’un côté, le pouvoir qui reste intransigeant sur la tenue du scrutin présidentiel le 31 octobre 2020, et de l’autre, l’opposition qui, à travers son mot d'ordre de désobéissance civile, entend contraindre le régime à l’ouverture d’un "dialogue inclusif" en vue de la mise en place de conditions garantissant la tenue d’un scrutin apaisé, crédible, inclusif et transparent. Une délégation de la CEDEAO présente dans le pays depuis le week-end dernier, effectue une seconde mission de diplomatie préventive en vue de la poursuite normale du processus électoral.