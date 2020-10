Dans la tourmente à Abidjan, la Sotra à la conquête de Bouaké

La Sotra fait l'objet, ces derniers mois, d'actes de vandalisme de la part de certains manifestants sur la voie publique. Le dernier Conseil des ministres a toutefois décidé d'étendre les activités de cette société de transport urbain à Bouaké, la deuxième ville ivoirienne.

L’État et la SOTRA ont convenu d’étendre le champ d’exploitation à Bouaké

Créée officiellement, le 16 décembre 1960, la Société des Transports Abidjanais (SOTRA) a acquis ses lettres de noblesse par le transport de nombreuses générations d'Ivoiriens au coeur d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Toutes les communes abidjanaises, et même celles de la banlieue, sont desservies par des lignes de cette société de transport urbain, qui est une véritable aubaine pour les populations de classe moyenne.

L'on assiste cependant à des casses, à des actes de vandalisme et même à l'incendie de certains autobus de cette société d'État, qui est totalement investie d'un service public dans le déplacement des Abidjanais. Après 60 années de beaux et loyaux services sur les rives de la lagune Ébrié, l'État ivoirien et la haute Direction ont en effet décidé d'étendre le champ d'exploitation.

Lors du Conseil des ministres tenu, mercredi 30 septembre, à Yamoussoukro, le gouvernement ivoirien a adopté, au titre du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en liaison avec le Ministère des Transports, le Ministère de l’Économie et des Finances et le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État, « un décret portant approbation et déclaration d’utilité publique de la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 1059, sise au quartier Commerce, Commune de Bouaké, objet du titre foncier 3644 du Baoulé, destinée à accueillir la future gare de la Société de Transport Abidjanais, en abrégé SOTRA ».

À ce titre, « l’État et la SOTRA ont convenu d’étendre le champ d’exploitation de l’activité de transport urbain de cette société à la Commune de Bouaké. La parcelle de terrain urbain formant le lot n°1059 a été identifiée, dans le cadre de la mise œuvre de la Convention, pour abriter la future gare centrale de la SOTRA à Bouaké. » « Cette mesure vise à déclarer d’utilité publique l’îlot identifié en vue de la réalisation du projet », précise le ministre Sidi Touré, porte-parole du Gouvernement.