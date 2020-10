Coup de tonnerre ! Cellou Dalein annonce sa victoire contre Condé

Cellou Dalein Diallo, candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 en Guinée, vient de se déclarer vainqueur face au président sortant Alpha Condé. Il a officiellement annoncé sa victoire lundi.

"Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, en dépit des nombreuses fraudes qui ont entaché le scrutin présidentiel d’hier en République de Guinée, je sors victorieux dès le premier tour. Je remercie les membres et sympathisants de l’Alliance qui m’a accompagné dans cette élection ainsi que l’ensemble du peuple de Guinée pour la confiance placée en moi", a déclaré Cellou Dalein Diallo, le candidat de l'UFDG (Union des forces démocratiques de la Guinée), à l'élection présidentielle du dimanche 18 octobre 2020. L'opposant guinéen a fait cette annonce lundi au lendemain du scrutin présidentiel depuis son quartier général.

Il faut noter que dans le camp de Cellou Dalein Diallo, il avait été annoncé que les résultats seraient proclamés au fur et à mesure dans le souci d'éviter toute fraude. "Alors que les procès-verbaux du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 étaient acheminés vers les commissions de centralisation, des groupes de jeunes partisans de l’UFDG, parfois mineurs, ont envahi la route le Prince au niveau de la T8, Sonfonia, Bambéto et Hamdallaye Tour pour, selon eux, célébrer, la prétendue victoire du candidat Cellou Dalein Diallo, en érigeant parfois des barricades. Les services de maintien de l’ordre se sont employés, la plupart du temps, par le dialogue, à les disperser et à dégager la voie. À plusieurs reprises, l’affrontement a été évité de justesse. À 03H00 du matin, plusieurs groupes de jeunes occupaient encore des tronçons de l’axe Le Prince", ont déploré les autorités de la Guinée.

Visiblement, cela n'a pas empêché Cellou Dalein Diallo d'annoncer sa victoire sans attendre que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) proclame les résultats officiels.