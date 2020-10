3è mandat de Ouattara, désobéïssance civile: A'Salfo prend position

Traoré Salif dit A'Salfo, lead vocal du groupe Magic system, a lancé un appel aux acteurs politiques impliqués dans la crise préélectorale en Côte d'Ivoire.

A'Salfo (Magic System) aux politiques: "La haine et la violence n’ont jamais été une solution"

"La Paix se construit dans l’esprit des hommes et des femmes. La haine et la violence n’ont jamais été une solution, quelqu' en soit le problème. Jouons la carte de l’Union et de la Fraternité. Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire ! », a déclaré, vendredi, le lead vocal du groupe Magic system dans un post relayé sur les réseaux sociaux.

Cette sortie d' A'Salfo fait suite à la situation socio-politique délétère qui prévaut en Côte d’Ivoire, en cette période marquée par la campagne électorale relative au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Les dissensions entre pouvoir et opposition ont déjà occasionné plus d’une dizaine de morts, des centaines de blessés et d’importants dégâts matériels, notamment à Dabou, Bongouanou et Bonoua.

La Côte d’Ivoire connaît en effet une nouvelle escalade de violence depuis le 6 août dernier, date de l’annonce de la candidature controversée du chef de l’ Etat sortant, Alassane Ouattara.

L’opposition politique, soutenue par certaines organisations de la société civile, est vent debout contre la candidature du président Alassane Ouattara, à un troisième mandat présidentiel.

En vue de faire barrage à cette candidature qu’elle estime «illégale » au regard des dispositions de l’article 183 de la constitution ivoirienne qui limite à deux le nombre des mandats, l’opposition a lancé un appel à la désobéissance civile.

Les opposants espèrent un report de l’élection présidentielle du 31 octobre et le retrait pur et simple de la candidature du président Alassane Ouattara.