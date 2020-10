Côte d'Ivoire: Roch Marc Kaboré interpelle Bédié, Ouattara, Soro et Affi

Roch Marc Kaboré, le chef de l'État burkinabè, se dit très préoccupé par la situation sociopolitique délétère qui prévaut en Côte d’Ivoire, à moins d’une semaine de la tenue du prochain scrutin présidentiel.

Roch Marc Kaboré: "Une crise n’est ni bonne pour le Burkina Faso ni pour la Côte d’Ivoire"

La Côte d’Ivoire connaît un regain de tensions depuis le mois d’août dernier, suite à la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel.

Préoccupé par cette situation à 5 jours de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d’Ivoire, le chef de l'État burkinabè, Roch Marc Kaboré, dont une forte communauté de ses compatriotes résident dans le pays, a exprimé ses inquiétudes quant-aux risques d’enlisement de la situation.

«C’est une situation qui est certainement préoccupante. Le constat que nous faisons est que tout le monde sache raison garder pour des élections apaisées car une crise n’est ni bonne pour le Burkina Faso ni pour la Côte d’Ivoire”, a déclaré M. Kaboré, dans une interview accordée à la télévision nationale du Burkina (RTB).

La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ont formé un front commun dans le cadre de la lutte contre la menace djihadiste dans leurs pays respectifs. Les violences qui émaillent le processus électoral en Côte d'Ivoire depuis le mois d’août, ont déjà fait plus d’une cinquantaine de morts, plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels.

Une situation effrayante qui fait penser à la grave crise post-électorale de 2010-2011, ayant occasionné la mort d'environ 3000 personnes.

À moins d’une semaine de la tenue du scrutin présidentiel, les positions restent tranchées entre pouvoir et opposition. L'opposition demandant un report du scrutin et le retrait de la candidature du président Alassane Ouattara.