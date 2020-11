Présidentielle : Vagondo satisfait du "bon déroulement" du scrutin

En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle s'est tenue le samedi 31 octobre 2020 dans un climat tendu. Plusieurs scènes de violences ont été signalées dans des localités du pays. Il n'empêche que le général Vagondo Diomandé, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, s'est dit satisfait du "bon déroulement" du scrutin présidentiel.

Présidentielle, Vagondo Diomandé salue l'action des FDS

L'opposition ivoirienne, après avoir lancé un appel à la "désobéissance civile", avait appelé au boycott actif de l'élection présidentielle. Samedi 31 octobre 2020, les Ivoiriens ont été appelés dans les urnes afin d'élire le prochain président de la République pour cinq prochaines années. Répondant au mot d'ordre des opposants, des manifestants ont empêché la tenue du scrutin dans plusieurs régions. Des morts et des blessés ont été observés.

Malgré ces violences qui ont émaillé la tenue de l'élection présidentielle, "le gouvernement se félicite du bon déroulement de ce scrutin, sur toute l’étendue du territoire national et dans la diaspora, malgré des incidents relevés dans un nombre limité de localités", peut-on lire dans un communiqué émanant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et publié le dimanche 1er novembre.

Selon le général Vagondo Diomandé, "le gouvernement déplore les actes de violence consécutifs au mot d’ordre de désobéissance civile lancé par les partis politiques de l’opposition, qui ont entrainé des morts, plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels" et "adresse ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés".

On apprend également que les autorités ivoiriennes adressent leurs félicitations et leurs encouragements aux forces de défense et de sécurité, mais également aux autorités administratives pour leur professionnalisme dans la bonne conduite de l'élection présidentielle. Toutefois, "le gouvernement tient à rassurer les populations quant à sa détermination à garantir la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire".