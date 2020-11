"Affi N'Guessan se serait rendu devant le procureur si..." (Jean Bonin)

Arrêté dans la nuit du vendredi 6 août dernier alors qu’il tentait de rallier Bongouanou, sa ville natale, Pascal Affi N’guessan reste toujours détenu dans un endroit tenu secret. De quoi susciter la colère de son porte-parole et homme de main, Jean Bonin Kouadio.

La position de Jean Bonin Kouadio sur l'arrestation d' Affi N'guessan

Les tensions politiques peinent à s’apaiser un peu plus d’une semaine après la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 qui a vu l’élection du président sortant Alassane Ouattara à un score soviétique de 94,27%.

Plusieurs personnalités de l’opposition politique ivoirienne, accusées de sédition, ont été arrêtées. Certaines, placées sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), et d’autres, toujours détenus dans un endroit tenu secret.

C’est le cas du porte-parole du Conseil national de transition (CNT), Pascal Affi N’guessan, qui resterait toujours introuvable, selon ses avocats. Ce qui sous-entend que l’ex-Premier ministre n’a eu droit à aucune assistance judiciaire, 72 h après son interpellation. Une situation que jugent inacceptable, ses avocats.

« Les conseils de Monsieur Pascal Affi N'guessan ont mené des recherches dans les différents services de l’Etat tels que la Direction de la Surveillance du Territoire à Cocody, la Préfecture de Police à Abobo, la Brigade de Recherches de la Gendarmerie et la Police Judiciaire au Plateau. Toutes ces recherches n’ont donné aucun résultat. Si l’information de l’arrestation de Monsieur Pascal Affi N'guessan était avérée, et son lieu de détention inconnu, il est clair que l’Etat de droit n’est plus de mise en Côte d’Ivoire et qu’il a fait place à l’Etat barbare. Ce qui serait inacceptable », déclarait Me Dagbo Pierre et ses collaborateurs, samedi dernier dans un communiqué.

"Le mercredi 04 novembre 2020, la compagne de Monsieur Pascal Affi N'guessan informait le Collectif des Avocats que les gendarmes ont fait irruption à l’intérieur du domicile sans aucun mandat de perquisition pour y mener des fouilles sans dire mot de ce qu’ils cherchaient. "Ils ont même fait irruption dans la chambre principale de la maison alors que la compagne de Monsieur Pascal Affi N'guessan dormait ; ce qui est encore une autre violation des droits fondamentaux de cette dame", dénoncent les avocats.

Jean Bonin Kouadio: "Si Affi N’guessan avait reçu une convocation, il se serait rendu"

Lors d’une conférence de presse, vendredi dernier, le procureur de la République, Adou Richard, a confirmé les arrestations de plusieurs proches du président Henri Konan Bédié, dont le N° 2 du PDCI-RDA, Maurice Kakou Guikahué.

Quant à Pascal Affi N’guessan et Albert Mabri Toikeusse, respectivement présidents du FPI et de l’ UDPCI, ils étaient activement recherchés.

« Une autorité, on lui remet une convocation en bonne et due forme. Et lorsque le concerné n’a pas déféré à la convocation, alors la recherche. Voilà comment ça se passe en droit », s'insurge Jean Bonin Kouadio, cadre du FPI.

Il affirme que le député de Bongouanou n'a reçu aucune convocation venant du procureur de la République. « Ce n’est pas sur les réseaux sociaux qu’on convoque une autorité. Si Affi N’guessan avait reçu une convocation, il se serait rendu devant le procureur parce qu’il n’a rien à cacher», fait savoir Jean Bonin Kouadio dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.