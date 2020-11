Titrologie du 25 novembre, Bédié - Ouattara, ça négocie fort -Titrologue

La Titrologie de ce 25 novembre 2020 met en avant des négociations entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara malgré les décours discourtois de chaque camp. Le Titrologue est informé de sérieuses avancées dans le processus de retour de Laurent Gbagbo. Sidy Diallo va en paix.

Titrologie du 25 novembre « Le temps des regrets », marque Le Patriote

Dans sa Titrologie de ce mercredi 25 novembre 2020, le quotidien Le Patriote barre sa une avec les évènements de Dabou, M’Batto, Bettié et Agnibilékro. « Le temps des regrets », croit-il, est le sentiment dominant au sein des populations de ces différentes villes. Des affrontements entre communautés ont eu lieu à cause de messages politiques avant et après l’élection présidentielle de 2020. Le Titrologue verra aussi que c’est « l’opposition » seule qui est au « banc des accusés », pour journal proche du RHDP, parti au pouvoir.

La Titrologie de Fraternité Matin évoque Sidy Diallo, le président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) décédé le week-end passé. « Je pars heureux… » marque la source gouvernementale à sa première page. Elle évoque aussi pour le Titrologue l’action du Premier ministre de Côte d’Ivoire, M. Hamed Bakayoko. Grâce à lui, « Amadou Gon Coulibaly immortalisé » à la Primature.

Titrologue : des producteurs de cacao broient du noir

Titrologue de l’Inter : La une du journal indépendant L’Inter évoque « Le long coup de fil entre Ouattara et Bédié ». Les deux hommes auraient recommencé à se parler après l’entrée en jeu d’un « Médiateur de l’ombre choisi par le chef de l’État » La Titrologie du quotidien évoque aussi « Les difficultés des producteurs de cacao dans l’Indénié-Djuablin ».

Notre Voie marque dans sa Titrologie de ce 25 novembre «De gros mensonges pour arranger Ouattara » en pointant le rang de la Côte d’Ivoire dans le classement Mo Ibrahim de la bonne gouvernance. Pour le Titrologue, cette source du FPI évoque la réponse de Soro Guillaume à Macron.

Bientôt un passeport diplomatique pour Laurent Gbagbo

Le Titrologue prendra connaissance à la une de Soir Info que « Gbagbo a rempli toutes les formalités pour son passeport diplomatique » La Titrologie de ce quotidien fait état d’un « Dozo » qui aurait trouvé « la mort au cours d’une bagarre avec sa femme. »

À la une de L’Intelligent d’Abidjan, il est marqué : Des utilisateurs de compteurs à pile grognent, la SODECI explique ». Cette source revient sur la cérémonie donnée par le Premier ministre Hamed Bakayoko pour immortaliser son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly. Découvrez toutes toute la tétralogie de ce 25 novembre 2020.

