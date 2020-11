Eto'o pleure Sidy Diallo : "Tu as essayé, même contre les plus grands..."

Samuel Eto'o avait de solides relations avec Augustin Sidy Diallo, l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), décédé le samedi 21 novembre 2020. L'ex capitaine des Lions indomptables du Cameroun a rendu un émouvant hommage à l'illustre disparu.

Comment Eto'o a convaincu Sidy Diallo de ne pas abandonner

Les acteurs du monde du football continuent de saluer la mémoire d'Augustin Sidy Diallo, disparu il y a quelques jours. Dans un message publié sur son compte Instagram, Samuel Eto'o Fils a rendu un hommage à son "président". Ci-dessous l'homme de l'ancien international camerounais :

Lors de notre dernier entretien, j’ai usé de tout mon verbe pour essayer de te convaincre de rester dans ce que tu appelais *"votre monde compliqué"*: le monde du football.

Tu avais certainement raison président. Néanmoins, j’ai toujours pensé qu’au-delà de la politique du sport, c’est un devoir d’essayer de changer les choses. Tu as essayé, même contre les plus grands, et tu as réussi.

Tu as marqué le football ivoirien et africain par ta détermination et ta volonté à rechercher l’excellence pour ce beau pays. En dépit de tous les obstacles, et souvent sans subventions, tu as su arriver à tes fins, à savoir, lutter pour ce qui est juste pour le football de ton pays.

Je suis si fier de toi président. Tu as été un exemple, et j’espère que tes collègues présidents de fédérations africaines te suivront, car tu as montré aux yeux du monde que toutes les fédérations se valent !

Au moment où tu nous quittes, l’Afrique a plus que jamais besoin de ce courage, cette vision, cette détermination et ce leadership qui t’ont si bien caractérisé. Tu as su lancer avec brio une génération, cher président, et malgré certaines déceptions, tes vrais enfants te seront à jamais reconnaissants et continueront ton combat pour une plus grande considération et surtout un meilleur football en Afrique.

Tout l'honneur a été pour moi de te connaître et de te côtoyer président.

Va et repose en paix!