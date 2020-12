Le Coronavirus fait reporter la 8ème édition du Marathon du Gabon

Comme il fallait s'y attendre, le Marathon du Gabon n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs ont annoncé, le 1er décembre, le report de la 8ème édition du plus grand évènement sportif du pays en raison de la pandémie du Covid-19.

Le Marathon du Gabon reporté en 2021

Chaque année au Gabon, ce sont des milliers d'athlètes africains qui investissent les rues de Libreville à travers le Marathon, et comme la majorité des évènements sportifs mis en berne dans le monde entier, depuis l'avènement de la crise sanitaire mondiale relative à la maladie à Coronavirus, la 8e édition du Marathon du Gabon vient d'en être victime. Les organisateurs planchent déjà sur l’édition 2021, en espérant que le contexte sanitaire s’y prêtera.

« Nous avions espéré pouvoir vivre ce grand moment pour la 8ème édition, les 5 et 6 décembre prochains, cependant la santé et la sécurité de tous ceux qui participent et soutiennent l’événement, demeurent notre priorité absolue. Le contexte sanitaire actuel, troublé par la pandémie de coronavirus, nous conduit ainsi, comme tous les grands marathons, à devoir reporter cette édition 2020 », ont-ils indiqué, mardi, sur leur page Facebook.

Les organisateurs de cet événement qui gagne chaque année en notoriété et en popularité ont déjà les yeux rivés sur l’organisation de la prochaine édition, prévue en 2021. «Nous travaillons d’ores et déjà pour fêter notre prochaine édition ensemble en 2021 et, dès que le contexte le permettra, nous reviendrons encore plus forts et plus nombreux dans les rues de Libreville, pour vivre ce moment de célébration et d’esprit collectif que seul le sport peut nous offrir », ont rassuré les organisateurs.

Au-delà de son attractivité pour les athlètes professionnels de rang mondial et de la reconnaissance internationale apportée par sa labellisation via le World Athletics, le marathon du Gabon s’est au fil des ans, depuis sa première édition en 2013, imposé comme un rendez-vous incontournable en Afrique.