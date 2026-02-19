Gabon : le Gouvernement assume la coupure des réseaux sociaux

Au Gabon, la Haute Autorité de l’Audiovisuel (HAC) a annoncé la suspension des réseaux sociaux. La décision prise le mardi 17 février 2026 est soutenue par les autorités au plus haut niveau. Selon la porte-parole adjointe de la Présidence, cette décision est « assumée » et durera le temps nécessaire pour pallier les dérives sur les réseaux sociaux.

Gabon : « L’intérêt de cette suspension, c’est la régulation », Jennyfer Mélodie Sambat

La suspension des réseaux sociaux n’est pas une décision unilatérale prise par la HAC. Elle est soutenue par le gouvernement qui s’aligne sur les motifs évoqués. La porte-parole adjointe de la présidence gabonaise a conforté le réquisitoire de la HAC. Pour justifier la décision, elle parle d’un souci de « régulation » afin d’encadrer l’utilisation des réseaux sociaux dans le pays.

Comme la HAC, la porte-parole constate une « recrudescence d’informations diffamatoires, de manipulation politique qui entrave la cohésion sociale ». Elle souligne la publication de contenus à caractère violent voire pornographique sur ces différentes plateformes numériques. Pour Jennyfer Mélodie Sambat, la suspension intervient suite au silence opposé aux différentes requêtes de l’État gabonais auprès des responsables du groupe Méta. « On n’a jamais eu de réponse, il a fallu faire cette suspension pour qu’on ait une réponse du groupe Méta », a-t-elle affirmé.

Il faut que les concitoyens comprennent que c’est une mesure ponctuelle. Ce n’est pas une mesure définitive.

À propos des impacts de la suspension sur les activités économiques de milliers de Gabonais, la porte-parole adjointe de la présidence minimise les dégâts. « Les plateformes du groupe Méta ne représentent pas internet d’une certaine manière. On a du e-commerce qui se fait sans ces plateformes », a-t-elle déclaré.

À quand la levée de la suspension ?

Pour l’instant, les autorités n’ont fixé aucun délai pour la suspension. Selon les explications de Jennyfer Mélodie Sambat, tout dépendra de la tournure des négociations avec Méta. « Les négociations vont se faire pour une régulation effective. La régulation va se faire pour laisser place à un cadre formel à ces négociations. Les Gabonais vont attendre, parce que c’est une décision qui est assumée pour la cohésion sociale de notre pays », a-t-elle indiqué.

Le gouvernement solidaire de la HAC

Le ministre de la Communication, Germain Biahodjow, salue la mesure et exprime la solidarité du gouvernement à la HAC. « Le gouvernement exprime sa solidarité avec la Haute Autorité de la Communication dans cette démarche de préservation de l’ordre public, du vivre-ensemble, de paix et de préservation de l’amour entre les Gabonais », a-t-il indiqué dans une déclaration de presse.