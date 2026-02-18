Gabon : colère après la suspension des réseaux sociaux

Au Gabon, les autorités ont décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre les réseaux sociaux. La nouvelle a provoqué un choc général dans le pays. La Haute Autorité de l’audiovisuel (HAC) a exposé un chapelet de faits pour justifier la décision, mais pour l’opinion, cela ne passe pas. Plusieurs voix s’élèvent pour exprimer leur indignation et leur contestation.

Gabon : la suspension des réseaux sociaux suscite indignations

« En suspendant arbitrairement l’accès aux réseaux sociaux, la HAC, sous l’autorité du Gouvernement, porte une atteinte inacceptable à la démocratie et à la participation citoyenne », a indiqué le parti Ensemble pour le Gabon (EPG). Le parti dénonce une « violation grave des libertés fondamentales garanties par la Constitution de la République gabonaise ».

Pour Thieffry Moussavou Pambou, à l’ère du numérique, « la suspension, même temporaire, peut être perçue comme un recul du dialogue démocratique et porter atteinte à l’image de la République sur la scène internationale ». Il invite les autorités à mesurer l’impact de la suspension des réseaux sociaux « sur les libertés individuelles, l’activité économique et la confiance des citoyens envers nos institutions ».

Dans le rang des artistes et influenceurs, les réactions se sont enchaînées. « Je vends mes bananes avec internet, je fais la promotion de ma musique avec les réseaux sociaux. Je vis avec les réseaux sociaux. On doit quand même avoir un minimum de liberté dans ce pays », a déclaré l’artiste Creol dans une vidéo où elle dénonce la suspension des réseaux sociaux.

« Les réseaux sociaux ne sont plus un simple divertissement »

Pour la web humoriste The Style, « les réseaux sociaux sont devenus un outil de travail, un espace d’expression, une source de revenus pour des milliers de Gabonais ». Elle rappelle que beaucoup de Gabonais vivent aujourd’hui grâce au digital. The Style lance un appel à une réflexion profonde sur la question.

Elle comprend le souci des autorités d’encadrer pour éviter les dérives, elle signale qu’il est important de « considérer tous ceux qui, silencieusement, travaillent et vivent grâce au digital ».

Les raisons de la suspension

En suspendant les réseaux sociaux, la HAC entend mettre fin à :