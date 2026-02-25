© Gabon : suspendue, TikTok va négocier avec la HAC

Une équipe de TikTok est attendue au Gabon après la suspension des réseaux sociaux. La délégation va échanger avec les membres de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAC) sur de nouvelles options de modération. La démarche de TikTok répond à la demande des autorités gabonaises qui disent avoir déjà alerté depuis fort longtemps, bien avant la mesure de suspension.

Gabon : TikTok engage des échanges avec les autorités après la suspension

TikTok ne reste pas indifférent à la suspension des réseaux sociaux au Gabon. Les responsables de la plateforme ont entamé très vite des échanges avec les autorités pour une levée de la suspension. Mais il va falloir mettre sur la table des propositions qui convainquent la HAC. L’application est prête à renforcer la modération des contenus, la transmission d’URL litigieuses. Elle propose également d’établir une liste de mots-clés sensibles et se montre favorable à un signalement des contenus jugés contraires aux lois en vigueur dans le pays.

La plateforme chinoise compte faire feu de tout bois pour que la suspension ne perdure pas à son encontre. Les autorités n’ont pas donné un délai pour la levée de la suspension des réseaux sociaux. Selon la porte-parole adjointe de la Présidence gabonaise, tout dépend de la manière dont les négociations vont se dérouler. Selon Jennyfer Mélodie, les différentes plateformes seraient restées sourdes aux alertes du gouvernement. « On n’a jamais eu de réponse, il a fallu faire cette suspension pour qu’on ait une réponse du groupe Méta », a déclaré la porte-parole adjointe.

Gabon : le Gouvernement assume la coupure des réseaux sociaux Gabon : colère après la suspension des réseaux sociaux Les négociations vont se faire pour une régulation effective. La régulation va se faire pour laisser place à un cadre formel à ces négociations. Jennyfer Mélodie

Pour justifier la mesure, les autorités évoquent une « recrudescence d’informations diffamatoires, de manipulation politique qui entrave la cohésion sociale ». Jennyfer Mélodie a indiqué que la suspension n’est pas définitive, mais les utilisateurs des réseaux sociaux au Gabon devront patienter quant à la levée.