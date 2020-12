L'adresse d'Alassane Ouattara aux Ivoiriens avant son investiture

Alassane Ouattara prête serment, ce lundi, pour un mandat supplémentaire lors d'une cérémonie d'investiture à la Présidence de la République de Côte d'Ivoire. Malgré les nombreuses contestations auxquelles il fait face, le président ivoirien reste droit dans ses bottes.

« La Nation entière représentée » à l'investiture d'Alassane Ouattara, ce lundi

31 octobre 2020, Alassane Ouattara est réélu Président avec 94,27% des suffrages exprimés. Cette réélection intervient au terme d'un scrutin émaillé de violences par endroits. L'opposition ivoirienne avait en effet lancé un mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif pour contester le 3e mandat du chef de l'État qu'elle juge « anticonstitutionnel». Plus de 80 morts dont un décapité à Daoukro, de nombreux blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. Plusieurs leaders politiques, dont Pascal Affi N'Guessan (président du FPI), et Maurice Kakou Guikahué (Secrétaire exécutif du PDCI) ont été interpellés et croupissent jusqu'à ce jour en prison.

Le Président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition, avait initié un dialogue le 11 novembre 2020. Cette première rencontre entre les deux ténors de la politique ivoirienne, qui s'est tenue au Golf Hôtel, a permis dans un premier temps de « briser le mur de glace et de méfiance » entre les acteurs politiques ivoiriens. Mais le second round bute jusque-là sur les préalables du président du PDCI. Le Sphinx de Daoukro a toutefois annoncé un dialogue national de toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire. Proposition rejetée par le parti présidentiel.

C'est dans ce contexte qu'Alassane Ouattara prête serment, ce lundi 14 décembre, devant un parterre de 300 invités, dont des chefs d'État africains et l'ancien président français Nicolas Sarkozy. L'ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, vient cependant de s'inviter en trouble-fête à cette investiture en publiant, depuis sa cachette, une tribune dans laquelle il appelle ses compatriotes ivoiriens à s'opposer au 3e mandat du président ivoirien.

N'empêche que le Président Ouattara n'entend pas se détourner de son objectif de prestation de mandat, ce lundi. Dans un message publié sur son compte Twitter, ADO s'est d'ailleurs adressé à ses compatriotes en ces termes : « Peuple souverain de #CôtedIvoire, c’est avec fierté, honneur et conscient de l’immense responsabilité que j’ai de vous servir, que je renouvellerai, ce lundi 14 décembre, mon serment devant le Conseil Constitutionnel et la Nation entière représentée. »