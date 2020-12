Hommage à Gon: Ce que le ministre Mamadou Touré a fait à Korhogo

Le ministre Mamadou Touré, en charge de la Jeunesse et de la promotion de l'Emploi des jeunes, a officiellement remis, samedi dernier, une ferme avicole entièrement financée, à des jeunes de Katchanwavogo, une localité située dans la région de Korhogo.

Insertion sociale des jeunes en milieu rural: Mamadou Touré remet une ferme avicole à Katchanwavogo (Korhogo)

La direction nationale du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a honoré, du jeudi 17 décembre au samedi 19 décembre derniers, à Korhogo la mémoire de l’ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé subitement le 8 juillet 2020 des suites d’un malaise cardiaque.

Cet hommage qui a pris la forme d’un pèlerinage sur les traces du défunt, a été marqué par une visite au caveau du "Lion". Les responsables du RHDP dont le ministre Mamadou Touré en ont profité pour se recueillir sur la tombe du défunt.

A cette cérémonie d'hommage, l'agenda du ministre de la Jeunesse et de la promotion de l’emploi des Jeunes, n’a pas été de tout repos. En compagnie de la Secrétaire d'État Myss Belmonde Dogo, Mamadou Touré a procédé à la remise officielle d’une ferme avicole entièrement financée à des bénéficiaires du projet PI-3300.

C'était le samedi 19 décembre dans le village de Katchanwavogo à Korhogo. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la politique d'insertion des jeunes en milieu rural et périurbain, initiée par le gouvernement

Le projet d’insertion PI- 3300 lancé depuis 2017 par le Gouvernement est porté conjointement par le Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, à travers l’Agence Emploi Jeunes et celui des ressources animales et halieutiques, via le Programme d’Appui à la Production Avicole Nationale (PAPAN).

Notons qu'à ce stade du projet, ce sont 8 demandes de financement de fermes qui se voient ainsi satisfaites à hauteur de plus de 111 millions de francs sur les 14 de la région du Poro.