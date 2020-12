Silencieux depuis des jours : Voici comment se porte Guillaume Soro

Guillaume Soro n'a plus donné de la voix depuis des jours. Le farouche adversaire d'Alassane Ouattara ne manque aucune occasion pour dénoncer le 3e mandat de l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) à la tête de la Côte d'Ivoire. Fondateur du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS), le député de Ferké a toujours affirmé que le pouvoir de son ex-mentor s'écroulera. Mais force est de constater que depuis un moment, le leader des soroistes est silencieux. L'un de ses proches, en l'occurrence El Hadj Mamadou Traoré, donne des nouvelles du natif de Kofiplé à travers une publication sur sa page Facebook.

Ouattara, président malgré les menaces de Guillaume Soro

Retranché en Europe depuis un an, Guillaume Soro est aujourd'hui le farouche adversaire d'Alassane Ouattara. Le député de Ferké qui avait voulu diriger la Côte d'Ivoire a vu sa candidature rejeter par le Conseil constitutionnel présidé par le juge Koné Mamadou. Condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison ferme pour recel de deniers publics détournés et blanchiment de capitaux, le chef de file des soroistes n'a pu faire partir de la course à la présidence. On se souvient qu'au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 17 septembre 2020 à l'hôtel Le Bristol de Paris, l'ex-chef rebelle a fait une annonce fracassante. "S'il y a élection, c'est que nous sommes dans l'élection. Écrivez que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n’est pas candidat, l'élection n'aura pas lieu", a-t-il lâché devant les journalistes.

Malgré les menaces de Guillaume Soro, l'élection présidentielle a eu lieu le samedi 31 octobre 2020, même si le scrutin a été émaillé de violences dans certaines localités du pays. Alassane Ouattara, en l'absence de Pascal Affi N'guessan et Henri Konan Bédié, a été réélu devant Kouadio Konan Bertin (KKB) avec le lourd score de 94,27 %. L'ancien président de l'Assemblée nationale refuse de reconnaitre la victoire du candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et ne cesse de le menacer. Guillaume Soro note que la "récente farce électorale a révélé, en partie, la hideuse face du régime de M. Alassane Ouattara qui n’a pas hésité à faire massacrer plus d’une centaine de manifestants par des miliciens recrutés et entrainés à tuer à l’arme blanche". Seulement, on l'entend de moins en moins ces jours-ci.

"Guillaume Soro rentrera au pays", selon Mamadou Traoré

El Hadj Mamadou Traoré, l'un des cadres de Générations et peuples solidaires, très actif sur les réseaux sociaux, a tenu à rassurer les partisans de Guillaume Soro. Selon l'homme qui a dirigé l'INFS (Institut national de formation sociale), Guillaume Soro se porte bien. "Je peux vous rassurer que Guillaume Soro se porte bien et a un moral de fer, je dirai même d'acier, dans le combat qu'il mène en ce moment contre les présidences à vie et contre toute forme de dictature", a écrit ce proche du député de Ferké.

Il est allé plus loin en affirmant que son mentor "rentrera au pays, il sera candidat et il gagnera". Soucieux de motiver les soroistes, El Hadj Mamadou Traoré a poursuivi : "Ce que je peux vous dire,c'est d'avoir la foi au combat que vous menez auprès de Guillaume Soro et d'avoir la foi en notre leader Guillaume Soro. Et de grâce, ne me demandez pas de dévoiler sur la place publique la stratégie que compte utiliser Guillaume Soro pour parvenir au pouvoir." En clair, son mentor n'a pas encore dit son dernier mot dans ce combat qu'il mène contre le régime d'Alassane Ouattara et du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.