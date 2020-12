Konaté Zié (pro-Soro) se déchaîne contre Bédié et l'opposition

Ex-député et proche collaborateur de Guillaume Soro, Konaté Zié est visiblement très remonté contre Henri Konan Bédié et les responsables politiques de l’opposition ivoirienne.

Konaté Zié: "Les Ivoiriens retiendront que vous avez trahi le peuple"

Konaté Zié ne décolère pas depuis la participation, lundi dernier, de l’opposition politique ivoirienne au dialogue national lancé par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Pour l’ex-député de Gboguhé (Daloa), il s'agit là d'un acte de « trahison » envers le peuple ivoirien qui a répondu massivement à l'appel à la désobéissance civile, lancé par l'opposition contre le troisième mandat du président Ouattara.

«Nous, on a dit aux Ivoiriens qu’on ne reconnaitra pas le pouvoir de M. Ouattara. Mais je suis surpris que là où il y a eu des morts, on n’a même pas encore présenté les condoléances aux familles de certaines victimes; dire merci aux gens; et nous l’opposition, on va s’asseoir dans leur dialogue pour reconnaître son pouvoir. Ayons un peu de dignité, un peu d’honneur », s’est indigné Konaté Zié.

Qui estime que le président Ouattara n’a jusqu’aujourd’hui posé ni acte de sacrifice ni acte d’ouverture « digne » qui puissent justifier que l’opposition réponde à son appel au dialogue. « Le simple fait d’être allés vous asseoir sur cette table de discussions, vous avez reconnu le pouvoir de Ouattara et c’est une erreur grave que vous venez de commettre », leur-a-il lancé.

Puis de poursuivre : « Les Ivoiriens retiendront que vous avez trahi le peuple; que les leaders de l’opposition ne visent pas l’intérêt du peuple mais leurs propres intérêts », a-t-il martelé. L'opposition politique composée du PDCI-RDA, du FPI et de EDS ont répondu favorablement, lundi, à la main tendue du président Alassane Ouattara. Placé sous la houlette du Premier ministre Hamed Bakayoko, ce dialogue devrait oeuvrer à la mise en place des conditions garantissant la tenue très prochaine des élections législatives.