Agboville: Dimba Pierre « Il faut arrêter de vendre vos terres »

Dimba Pierre N’Gou, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, a échangé, dimanche 22 décembre 2020, avec les populations de la localité d’Omouho à Agboville, sur la nécessité de préserver les terres familiales en établissant les titres fonciers.

Dimba Pierre veut faire d'Agboville le "berceau de l'autosuffisance alimentaire"

« Je suis venu vous dire que, si nous sommes unis, nous pouvons aller très loin et faire en sorte que notre département, notre région, soient le moteur de la Côte d’Ivoire. Nous avons une population dynamique, un climat propice, de la forêt, un sous-sol riche. (…) Chers parents, il faut arrêter de vendre les terres parce que la terre c’est le capital, c’est la richesse. C’est la terre qui a servi à faire le capital ailleurs », a appelé Dimba Pierre N’Gou, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Pour le directeur général de l’Ageroute, qui avait à ses côtés le préfet de région Sihindou Coulibaly, la terre est une garantie pour son détenteur qui a des documents administratifs. C’est pourquoi, il exhorte les populations à se faire établir les titres fonciers de leurs terres.

Agboville, future destination priviligiée après Abidjan, Grand-Bassam et Bingerville?

«Nous avons de grands projets pour notre région. Aujourd’hui, nous devons savoir utiliser nos terres pour en tirer des richesses et préparer l’avenir de nos enfants. Notre région a une situation géographique stratégique qu’il faut savoir mettre à profit », a recommandé Dimba Pierre. Avant de révéler qu’Agboville est la prochaine destination de développement d’Abidjan.

« Agboville et ses villages deviennent désormais la banlieue de la capitale abidjanaise après Bingerville, Grand-Bassam et autres. Les gens viendront de partout pour y habiter et se rendre au travail. Voilà pourquoi, depuis quelques années, nous nous attelons à améliorer les infrastructures économiques », a galvanisé le président du Conseil régional.

Tizié T.

Correspondance particulière