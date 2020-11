Agnéby-Tiassa: Dimba Pierre fait siennes les recommandations de Ouattara

Le coordinateur régional du RHDP dans l'Agnéby-Tiassa, Dimba N’Gou Pierre, a fait une importante promesse aux populations de sa localité.

Agnéby-Tiassa: Le coordinateur régional du RHDP, Dimba N’Gou Pierre, promet d’être plus proche des populations

«Nous avons rencontré les différents groupes de jeunesse de la région afin de leur recommander d’utiliser les voies légales pour toute réclamation. Outre la jeunesse, nous continuons de discuter avec nos parents, les autres partis politiques, les populations, les parents des personnes arrêtées ou endeuillées. Et, je crois qu’aujourd’hui, tout le monde est conscient qu’on doit travailler ensemble afin qu’il y ait plus de paix, pour que la cohésion sociale soit vraiment effective afin de poursuivre le développement de la Côte d’Ivoire », a déclaré Dimba N’Gou Pierre, coordinateur régional du RHDP (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix.

Il s’exprimait ainsi, le samedi 21 novembre 2020 à Agboville, face aux responsables politiques des 4 départements de l’Agnéby-Tiassa, à l’issue de la seconde réunion-bilan de l’élection présidentielle du 31 octobre. Pour le directeur régional de campagne du Président Alassane Ouattara, élu à 93,27%, les jeunes de l’Agnéby-Tiassa, devraient utiliser les voies légales en cas de désaccord pour exprimer leur mécontentement.

Sur la question d’éventuelles dissensions qu’il y aurait entre les délégués communaux et sous-préfectoraux du parti présidentiel, Dimba Pierre s’est voulu clair : «On a ce problème au niveau de l’Agnéby-Tiassa. Á chaque fois que nous avons une décision importante à prendre, nous associons tout le monde depuis la haut jusqu’à la base. Lorsque nous recevons les moyens du parti ou quand nous devons mettre des moyens à la disposition des militants, nous associons tout le monde». Le coordinateur régional du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix a, par ailleurs, réitéré sa volonté de poursuivre l’implantation du parti dans toute l’Agnéby-Tiassa afin qu’il soit plus proche des populations.

« La paix et la stabilité sont importantes pour la mise en œuvre de notre projet de société, la Côte d’Ivoire Solidaire. C’est pourquoi, je vous demande de tout mettre en œuvre pour maintenir et renforcer la paix et le vivre ensemble sur toute l’étendue du territoire national. Le RHDP a pour devoir de travailler à rassembler la Côte d’Ivoire dans toute sa diversité. Je vous demande aussi de faire preuve de solidarité, de générosité, d’unité au sein des coordinations régionales à travers une bonne collaboration entre les coordinations régionales et l’ensemble des structures de base », avait recommandé le président Alassane Ouattara, lors du Conseil politique du RHDP qui s’est tenu le mardi 17 novembre 2020 à Abidjan.

Tizié T.

Correspondance particulière