Soro accusé de tentative de putsch : Les confidences d'un proche

Guillaume Soro a-t-il réellement voulu renverser le pouvoir de son ancien mentor Alassane Ouattara ? En tout cas, le régime du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) croit dur comme fer que le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) a nourri le voeu de déstabiliser la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les autorités ivoiriennes n'ont pas hésité à lancer un mandat d'arrêt contre le député de Ferké. El Hadj Mamadou Traoré, un proche du natif de Kofiplé, brise le silence sur la question.

"Guillaume Soro n'a aucun projet de coup d'État" (El Hadj Mamadou Traoré)

En exil en Europe depuis le 23 décembre 2019, après son retour manqué à Abidjan, Guillaume Soro est accusé d'avoir voulu faire tomber Alassane Ouattara. Le procureur Adou Richard est formel: le chef de file des soroistes a bel et bien tenté de prendre le pouvoir par les armes. "Les perquisitions effectuées aux domiciles de parties accusées, y compris celui de Soro, ont permis de découvrir des armes comme des missiles antichars, des lance-roquettes RPG, des Kalachnikovs et des munitions", avait laissé entendre le magistrat lors d'une conférence de presse le jeudi 26 décembre 2019.

Courant octobre 2020, Adou Richard a assuré que "le juge d’instruction a terminé ses investigations. L’information judiciaire a démontré indubitablement leur participation active dans la commission de faits de complots et atteinte contre la sécurité de l’État". Guillaume Soro et vingt de ses proches sont accusés de "complot et atteinte contre la sécurité de l'État". Alassane Ouattara a même remis aux autorités françaises un mandat d'arrêt contre son ex-Premier ministre.

Dans le camp de Guillaume Soro, l'on dénonce une cabale contre l'ancien président de l'Assemblée nationale. "Il n'y a qu'en dictature que l'on émet un mandat d'arrêt contre un candidat aux élections. Cet acte est un parjure qui souille la fin de la présidence Ouattara", avait dénoncé le frère ainé de Soro Simon sur Twitter.

À l'occasion de l'an 1 de l'exil de son mentor, El Hadj Mamadou Traoré est revenu sur cette affaire. Dans une publication sur sa page Facebook, il a démenti toutes les allégations des autorités ivoiriennes. "Je jure sur Dieu, sur la tête de mes enfants que j'aime profondément, que ce 23 décembre 2019, aucun projet de coup d'État n'avait été planifié ni par Guillaume Soro ni par ses compagnons arrêtés et jetés en prison", a écrit El Hadj Mamadou Traoré. Pour lui, "c'est un mensonge d'État qui a été collé sur leur dos afin de justifier leur arrestation et emprisonnement". Il en veut pour preuve la libération de certains soroistes qui ont immédiatement rejoint le RHDP avant d'être innocentés.