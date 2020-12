Dialogue politique ivoirien : « l’enthousiasme d’Hamed Bakayoko douché »

Le dialogue politique ivoirien, mené par le Premier ministre Hamed Bakayoko, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, a laissé entrevoir la baisse de la tension politique. Pour le consultant Fernand DEDEH, « l’enthousiasme » du Premier ministre a vite pris une douche froide, eu égard les derniers développements de ces pourparlers.

Côte d'Ivoire : Dialogue politique ivoirien, le rapport final dévoilé

Présentation ce mercredi, du rapport final du dialogue politique ivoirien qui a réuni autour de la table l’opposition et le gouvernement de Côte d'Ivoire. La synthèse des travaux lue dans un communiqué ce 29 décembre 2020 a été analysée par le journaliste-consultant ivoirien Fernand DEDEH.

Extrait...

"Le dialogue politique en Côte d’Ivoire a pris fin ce mardi 29 décembre 2020 à Abidjan. Un document-cadre a été adopté. Mais il n’a pas été signé en raison des réserves de l’Opposition significative. Mais un pas est franchi, les Ivoiriens peuvent se parler. Chacun sait ce que chacun pense et surtout, ce que chacun attend de chacun…

Non, le dialogue politique n’a pas été un échec. Il a eu le mérite de mettre face à face ou disons, côte à côte, pouvoir et opposition. Les contraires ivoiriens ont eu le temps de parler, de se parler, de mettre sur la table, les questions qui divisent et même qui fâchent. Tant que les Ivoiriens se parlent…

Oui, le dialogue politique n’a pas abouti à la signature du document de synthèse.

Parce que les principaux partis de l’opposition ont demandé le temps de relire les conclusions puis de prendre les instructions de leurs hiérarchies avant de les valider. Déjà, dans la matinée, une source m’avait alerté: « Pour cette fois il y’a beaucoup plus de points de convergences. Mais ça coince toujours sur le découpage électoral, la libération des prisonniers ( l’Opposition souhaite la libération immédiate des détenus ,le RHDP, après les procès) le retour des exilés… »

Dialogue politique ivoirien, vers une désillusion ?

Oui, l’enthousiasme du premier ministre Hamed Bakayoko a été douché. D’autant que, selon mes informations, ton camarade et grand-frère se sont entretenus au téléphone sur la question dans la matinée de ce mardi 29 décembre 2020. Toujours selon mes quiconque, le premier ministre a également échangé avec le président du Vieux parti. Plus encore, il lui a transmis le document-cadre. « Quel est le problème encore? », s’est-il exclamé devant l’assistance. Le représentant du PDCI-RDA a insisté : pas reçu instructions pour signer.

Devant les caméras et flashes de la presse, ils ont tous fait les beaux après la séance de clôture, mais pour nombre de participants, il y a eu comme un malaise, comme un goût d’inachevé aussi. « Notre responsabilité à tous est de persévérer dans cette voie de la concertation pour consolider les acquis du présent dialogue politique. Je voudrais réitérer ma disponibilité et celle du Gouvernement au dialogue. Ce dialogue, nous le souhaitons permanent. », a dit le premier ministre.

Les recommandations des partis prenantes au dialogue politique

1- Avant les élections législatives

a) La désignation des membres des bureaux des Commissions Electorales Locales, conformément aux dispositions légales en vigueur ;

b) Le retour dans les organes de la Commission Electorale Indépendante des partis politiques membres qui ont suspendu leur participation ;

c) L’élargissement à d’autres partis politiques, de la composition de la Commission Centrale de la CEI, conformément aux recommandations de la CEDEAO, sans préjudice de l’équilibre de celle-ci ;

d) La remise aux représentants des candidats d’exemplaires du procès- verbal de compilation après le dépouillement par les Commissions Electorales Locales ;

e) L’organisation des élections législatives en mars 2021 ;

f) Le renforcement de la sécurisation du processus électoral ;

g) La levée du mot d’ordre de désobéissance civile ;

h) La mise en œuvre de mesures qui concourent à l’apaisement de l’environnement politique.

2- A moyen et long termes :

a) La poursuite des discussions à un haut niveau entre le Président de la République et le Président Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA ;

b) Les participants encouragent le Président de la République à ouvrir des discussions avec le Président Laurent GBAGBO et tous autres leaders politiques ;

c) L’égale valeur probante des procès-verbaux remis aux représentants des candidats dans les bureaux de vote avec ceux détenus par la CEI ;

d) L’amélioration du découpage électoral, en maintenant les acquis ;

e) La repentance des auteurs et des acteurs politiques pour les actes de violence perpétrés ;

f) La prise de mesures en faveur des personnes poursuivies pour des faits liés au mot d’ordre de désobéissance civile de 2020 et à la crise post-électorale de 2010, au terme des procédures judiciaires en cours ;

g) Le maintien du cadre permanent de dialogue politique ;

h) La signature d’une charte de bonne conduite par les leaders politiques".

Fernand DEDEH