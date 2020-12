Libération d'Affi : Charles Blé Goudé satisfait, mais...

La nouvelle de la libération d'Affi N'guessan est tombée le mercredi 30 décembre 2020. Après une détention de 53 jours, le président statutaire du Front populaire ivoirien (FPI) a été mis en liberté. Charles Blé Goudé, fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples), après avoir salué cette décision des autorités ivoiriennes, a appelé Alassane Ouattara à "aller plus loin".

La libération d'Affi saluée par Charles Blé Goudé

L'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo est à nouveau libre. La libération d'Affi N'guessan souhaitée par plusieurs partisans du FPI (Front populaire ivoirien) est effective depuis le mercredi 30 décembre 2020. L'opposant ivoirien arrêté dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2020. Il était recherché par les autorités ivoiriennes pour avoir pris une part active dans la création du Conseil national de transition (CNT), l'organe devant se substituer aux institutions du pays et dirigé par Henri Konan Bédié. Pascal Affi N'guessan, tout comme plusieurs autres membres de l'opposition ivoirienne, était poursuivi pour "complot contre l'autorité de l'Etat".

Détenu dans un lieu secret, le politicien de 67 ans qui vient d'être libéré est néanmoins placé sous contrôle judiciaire. Dans un communiqué publié le mercredi 30 décembre 2020, Charles Blé Goudé s'est réjoui de la libération d'Affi et lui a souhaité "bon retour en famille". Il a aussi remercié "toutes les personnes physiques et morales qui ont contribué à cette décision, y compris les autorités ivoiriennes".

Toutefois, l'ancien leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) a demandé "au pouvoir d'aller plus loin en prenant des mesures générales et courageuses en vue de l'élargissement de l'ensemble des détenus politiques pour tourner définitivement la page des tensions politiques dans notre pays".

Tout en restant convaincu que "seule voie du dialogue et de la concertation" peut ramener la paix, la stabilité et une cohésion sociale durable en Côte d'Ivoire, le président du COJEP n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des Ivoiriens et Ivoiriennes pour leur mobilisation et leur solidarité en faveur de Pascal Affi N'guessan.