Mali: Libération de Sidiki Diabaté, ce qui arrive à son ex Mamacita Sow

La belle Mamacita Sow s'est prononcée sur la libération de Sidiki Diabaté, son ex amoureux de chanteur qui l'avait violentée pour des scènes de ménage.

Mamacita Sow parle de la libération de Sidiki Diabaté: ''Je suis épuisée mentalement et physiquement (...) Je ne peux pas sortir''

Le chanteur malien Sidiki Diabaté a été accusé de violences physiques sur une jeune femme d’origine guinéenne répondant au nom de Mamacita Sow, et désormais présentée comme son ex compagne.

Tout est parti, en effet, de plusieurs photos publiées sur Twitter, présentant la jeune femme avec des marques de brûlures et de violences physiques sur tout le corps. S'en est suivie une série de publications accusant ouvertement l’artiste malien d'en être l'auteur. Mamacita Sow est elle-même montée au créneau pour confirmer qu’il s'agissait bien d’elle sur les photos qui ont fuité sur la toile.

‘’C’est réellement moi sur les photos mais ces photos datent d’un an… J’ai subi plusieurs violences. J'ai subi plus que ça… En prenant ces photos, je me suis demandé s’il savait ce qu’il me faisait… Mais je ne sais pas comment elles sont arrivées sur les réseaux sociaux‘’, a-t-elle expliqué sur une chaîne de télé malienne.

Elle ajoute: "Au début, je me suis dit que c’était par jalousie. Je me suis dit qu’il m’aimait. Mais ça continuait … Moi j’ai subi tout ça par amour. Je l’aimais vraiment… Il me frappait avec des rallonges … J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison. Il y a un gars qui me surveillait … Une fois, je suis allée me coiffer avec le gars qui me surveillait, et je me suis enfuie. Il y a plusieurs témoins‘’, a relaté la jeune femme.

A la suite d'une plainte déposée par la belle Mamacita Sow, Sidiki Diabaté a été arrêté et incarcéré à la prison centrale de Bamako depuis le 24 septembre 2020. Après environ 3 mois passés derrière les barreaux, l'artiste a finalement été libéré mardi en attendant un éventuel procès pour éclaircir cette affaire.

Interrogé sur la libération de Sidiki Diabaté, Mamacita Sow n'a pas voulu faire de commentaire. ”Je suis fatiguée mentalement et physiquement. Donc, qu’il soit libéré ou pas, je n’ai rien à dire. Si la justice a décidé ainsi, c’est que ça doit se passer ainsi. Mais je suis épuisée mentalement et physiquement. Moi je ne peux pas sortir. Si je sors, on me regarde bizarrement. Je ne peux pas être dans les endroits publics”, a-t-elle confié à un média malien.