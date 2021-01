Gabon: Présentation de voeux à Ali Bongo par visioconférence

En raison de la présence de la pandémie de Covid-19 dans le pays, les présentations des vœux de nouvel an au président de la République du Gabon, Ali Bongo Odimba, se tiendront les mardi 5 et mercredi 6 janvier 2021.

Gabon: Tout sur le programme de la cérémonie de présentation des vœux au président Ali Bongo Odimba

Au Gabon, les grands rassemblements sont interdits en raison de la présence de la Covid-19 dans le pays, et les autorités du pays entendent bien donner l’exemple. Exceptionnellement pour cette année 2021, la cérémonie de présentation des voeux du nouvel an au président Ali Bongo, se tiendra les mardi 5 et mercredi 6 janvier 2021, par visioconférence, annonce un communiqué de la présidence gabonaise.

Selon le programme, la présentation des civilités au président Ali Bongo Odimba, démarreront mardi dès 10 h avec les responsables de l’administration centrale, des institutions de la République, des mairies, des confédérations syndicales et patronales, de la presse, des confessions religieuses et de la Présidence. Le lendemain mercredi, ce sera au tour du corps diplomatique et à la hiérarchie des forces de défense et de sécurité, de se plier à cet exercice virtuel. Ils disposeront d’une heure chacun pour le faire entre 10 h 00 et 11 h 00.

Contrairement au Gabon, la Côte d'Ivoire à elle, jugé utile d'annuler la cérémonie de présentation des vœux, initialement prévue ce mardi à son président Alassane Ouattara, réélu récemment pour un troisième mandat présidentiel. Le pays, faut-il le souligner, connait depuis fin 2020, une hausse considérable des cas de nouvelles contaminations à la Covid-19. Selon les autorités sanitaires, la situation reste certes, pour l'heure, sous contrôle, mais demande plus de vigilance et de respect strict des mesures barrières.