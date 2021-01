Affrontements Wê - Dozos à Guézon : Yah Touré en pompier à l'ouest

La fin 2020 a été émaillée d'un affrontement sanglant entre Wê et dozos dans la localité de Guézon, dans l'Ouest ivoirien. Vu l'ampleur des dégâts, le député Yah Touré a dû écourter son voyage à l'extérieur pour voler au secours des populations sinistrées.

Les condoléances de l'Honorable Yah Touré aux populations Wê et aux familles des Dozos

27 décembre 2020, un affrontement a éclaté entre autochtones Wê et Dozos (chasseurs traditionnels originaires du septentrion ivoirien). Des échauffourées ont en effet éclaté entre les deux communautés à la suite d'une rixe survenue à un barrage tenu par ces dozos. Aussi, l'on dénombre cinq morts, dont un nouveau-né et un dozo, des blessés graves et d'importants dégâts matériels.

Informé de la situation qui prévaut dans sa circonscription, le Député Tah Touré a dû écourter son séjour à l'extérieur pour venir au secours de la population qui l'a porté à l'Assemblée nationale. Ainsi, l'élu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a-t-il « présenté ses condoléances à la population Wê et aux familles des Dozos. Il a par ailleurs sensibilisé les différentes communautés Wê et Senoufo sur la nécessité du vivre ensemble, du respect de la loi en recourant à la force publique au détriment de la vengeance », peut-on lire sur la page Facebook de PDCI 24.

Le député de la circonscription électorale de Bagohouo, Gbapleu et Guézon, tout en déplorant les pertes en vies humaines et les dégâts matériels, a apporté une assistance matérielle et financière en vivres et non vivre d'une valeur de 2 300 000 francs CFA aux populations en détresse.

À noter que l'ouest de la Côte d'Ivoire a payé le plus lourd tribut dans les crises à répétition qu'a connues la Côte d'Ivoire dans les deux dernières décennies. L'opinion a encore en mémoire les massacres de Nahibly, de petit Duékoué et de Guitrozon. Les affrontements intercommunautaires sont par ailleurs légion ces dernières années dans la région. Il importe donc que les autorités désamorcent cette autre poudrière pour éviter que l'Ouest ivoirien s'embrase à nouveau.