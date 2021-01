Mécanisme COVAX: 200.000 doses de vaccin COVID pour la Côte d’Ivoire

Mécanisme COVAX : Le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui envisage de vacciner sa population à partir du mois d'avril 2021, annonce la commande de 200.000 doses de vaccin contre la Covid-19 dans le cadre du mécanisme Covax.

COVAX : Vacciner 5 millions d'ivoiriens

Selon le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, cette commande est destinée à un public cible de « 100.000 personnes vulnérables ou exposées » dont le personnel soignant.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, la campagne de cette vaccination va débuter le 15 février 2021. Le 9 décembre 2020, dans un communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres, les autorités ivoiriennes annonçaient leur intention de vacciner 5 millions de personnes contre la Covid-19 à partir du mois d’avril 2021.

« Environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population ivoirienne sont ciblées par cette vaccination prévue pour démarrer en avril 2021 », a indiqué le gouvernement dans son communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement a décidé de la vaccination, à titre gracieux, du personnel en première ligne dans la lutte contre cette maladie, à savoir le personnel de la santé, les Forces de Défense et de Sécurité et les enseignants, indiquait un tweet de la Présidence de la République.

L’INITIATIVE COVAX

Cette mesure s’inscrit au nombre des actions entreprises par les autorités ivoiriennes depuis le début de la pandémie. Après la campagne de dépistage massif, de prévention et de prise en charge des cas positifs, le gouvernement avait décidé de prendre part à l’initiative Covax qui vise à fournir deux milliards de doses de plusieurs vaccins en développement aux populations dans le monde, d’ici fin 2021.

Selon l’OMS, 9 vaccins candidats dont la CEPI, font partie de l’initiative COVAX. Neuf autres vaccins candidats sont en cours d’évaluation, et des discussions au sujet de l’approvisionnement ont été engagées avec d’autres producteurs dont les travaux de recherche-développement ne sont pas actuellement financés par le canal du Mécanisme COVAX. Le COVAX couvre ainsi l’éventail de vaccins anti-COVID-19 le plus large et le plus diversifié au monde.

UN INVESTISSEMENT IMMEDIAT ET DE GRANDE AMPLEUR DE TOUS LES PAYS

Selon l’agence onusienne, 80 pays qui pourraient s’autofinancer, ont présenté une manifestation d’intérêt sans engagement formel en vue de participer au Mécanisme COVAX coordonné par l’Alliance Gavi, venant ainsi s’ajouter aux 92 pays et territoires à revenu faible ou intermédiaire qui remplissent les conditions pour bénéficier du système de garantie de marché (AMC) du COVAX.

Le but fixé est de maîtriser la pandémie grâce à un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 qui exige de tous les pays, un engagement et un investissement immédiats et de grande ampleur.