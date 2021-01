Gouvernement : Le Conseil des ministres désormais bihebdomadaire

Le rendez-vous du Conseil des ministres devient dorénavant bihebdomadaire. L'annonce a été faite dans l'après-midi du mercredi 6 janvier 2021 par Sidi Touré Tiémoko, le porte-parole du gouvernement, à l'issue d'une rencontre gouvernementale présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République.

Le Conseil des ministres passe désormais à deux fois par semaine

Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 6 janvier 2021 fait remarquer un réaménagement du travail gouvernemental "qui a été sollicité par monsieur le Premier ministre et agréé par le président de la République". Selon Sidi Touré Tiémoko, le porte-parole du gouvernement ivoirien, "désormais, les Conseils de ministres se réaliseront de façon bihebdomadaire". "En d'autres termes, précise le ministre de la Communication et des Médias, le prochain Conseil des ministres aura lieu le 20 juillet 2021 et le suivant le 3 février 2021."

Il faut noter que lors du Conseil des ministres, Hamed Bakayoko qui s'exprimait au nom du gouvernement et l'ensemble des corps constitués de l'État a formulé des voeux de paix, de santé, de succès et de bonheur à Alassane Ouattara ainsi qu'à ses proches. Le Premier ministre ivoirien a également réaffirmé la détermination de son équipe à oeuvrer pour la consolidation de la paix par le dialogue, par la justice et la vérité, mais également par le développement et la réduction de la pauvreté.

Pour sa part, le président de la République n'a pas hésité à insister sur la nécessité de poursuivre les réformes pour accélérer les progrès dans tous les domaines, et a invité les membres du gouvernement à continuer d'œuvrer pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays.

L'ordre du jour du Conseil des ministres comportait des mesures générales comprenant des projets de loi et des projets de décrets, des mesures individuelles, des communications ainsi que des points de divers.