Le Brésil franchit la barre des 200 000 morts du Covid-19

Le Brésil vient de franchir le seuil des 200'000 morts, l’OMS interpelle l’Europe sur la pandémie qui continue de faire des ravages, tandis que la nouvelle variante plus contagieuse du virus inquiète de plus en plus.

Coronavirus au Brésil : Bolsonaro reste dans le déni absolu

Au Brésil, le virus a fait 200'498 morts, le deuxième bilan le plus lourd après les États-Unis (364'691 décès). Selon des chiffres publiés jeudi 7 janvier, les spécialistes s’attendent au pire en ce début d’année.

Le Brésil est touché de plein fouet par la deuxième vague de contaminations depuis novembre, et les rassemblements liés aux fêtes de fin d'année n'ont fait qu'empirer la situation. Le nombre de décès causés par le virus a augmenté de 65 % en décembre par rapport novembre et la moyenne de morts quotidiennes ne cesse d'augmenter.

La campagne de vaccination n’y a pas encore débuté, tandis que le président d’extrême droite Jair Bolsonaro reste dans le déni absolu, minimisant la gravité d’un virus qu’il a accusé de ruiner le pays.

« J’ai de la peine, nous atteignons aujourd’hui les 200'000 morts », mais «la vie continue, nous le déplorons profondément », a-t-il réagi sur Facebook.

« Il ne sert à rien de continuer (…) cette vieille histoire de rester à la maison et de s’occuper ensuite de l’économie. Cela ne va pas fonctionner », a-t-il dit. « Nous ne pouvons pas nous transformer en un pays de pauvres, de chômeurs », a-t-il ajouté.

Coronavirus - ‘’La nouvelle souche pourrait progressivement remplacer les autres en circulation’’

Selon l’OMS, la nouvelle souche « pourrait progressivement remplacer les autres en circulation » dans la zone Europe, « comme observé au Royaume-Uni et de plus en plus au Danemark ».

La France a à cet égard annoncé jeudi que deux « clusters à risque » du variant britannique du coronavirus avaient été détectés sur son territoire, en Bretagne (ouest) et dans la région parisienne.

Conséquence, le Premier ministre français Jean Castex a fait savoir que les frontières avec le Royaume-Uni resteraient fermées « jusqu’à nouvel ordre ».