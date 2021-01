Mamadou Gaye: "Drogba et Danho Paulin déconstruisent le Football"

Le journaliste sportif Mamadou Gaye s'est, une fois de plus, attaqué à Didier Drogba, ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, et au ministre des Sports, Danho Paulin.

Pourquoi le journaliste Mamadou Gaye en veut tant à Didier Drogba?

Mamadou Gaye semble avoir un souci avec Didier Drogba. Le journaliste sportif ne manque aucune occasion pour s'en prendre à l'ancien buteur ivoirien qu'il considère comme une véritable plaie pour le football africain. Après la récente sortie du ministre des Sports, Danho Paulin, au cours de laquelle il demandait clairement à l'actuel comité exécutif de la FIF (Fédération ivoirienne de football) de se retirer au profit du comité de normalisation imposé par la FIFA, Mamadou Gaye était monté au créneau, en s'attaquant à Didier Drogba. « Ce comité aura pour mission principale de déblayer le chemin pour DD11 avec la complicité de la Mafieuse FIFA et de notre ministre des Sports», avait-il indiqué.

Ce mardi 12 janvier 2021, Mamadou Gaye a posté une photo de l'icône nationale du football ivoirien, en compagnie du ministre des Sports avec en légende, cette petite pique: ''La paire qui déconstruit le Football Ivoirien et Africain pour leur Interêt personnel.. DD11 et PAULIN 11...''. Cette publication a suscité le courroux de plusieurs internautes qui ont craché leurs vérités au journaliste.

''Qu'est-ce que les dirigeants actuels de la FIF ont construit pour que DD11 vienne le déconstruire? Le niveau de notre championnat vous fait honneur ? Les conditions de vie de nos joueurs locaux vous font honneur? L'état de précarité des clubs ivoiriens, à part l'Asec et peut-être le Fc San Pedro, vous fait honneur ? De vous à DD11, qui pense à son intérêt personnel ? Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sorcier que celui qui est frustré et complexé'', a commenté un internaute.