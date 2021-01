Le Burkina Faso lance une campagne de dépistage des maladies endémiques

Au Burkina Faso, une caravane de sensibilisation et de prévention destinée aux employés et aux populations locales, contre les maladies endémiques, sillonnera du 18 au 23 octobre prochain les rues de Ouagadougou.

Burkina Faso: Une vaste campagne de dépistage multimaladies démarre ce lundi à Ouaga

Initiée par l’Association Santé en entreprise (SEE), en collaboration avec la Société Générale et Yup, cette vaste campagne de sensibilisation et de dépistage vise à promouvoir dans l’environnement des entreprises et auprès des populations locales, le dépistage précoce et intégré du VIH, de la tuberculose, du paludisme, des hépatites virales B et C, du diabète et de l'hypertension.

Dans le contexte de crise sanitaire, marqué par la présence de la COVID-19, la Caravane santé lancée cette semaine au Burkina Faso, placera le digital au cœur de son dispositif en s’appuyant sur l’application DiagnoseMe développée par l’association locale Faso Civic et adoptée par le Ministère de la santé.

« La Caravane santé est un projet collaboratif qui illustre parfaitement la démarche de SEE visant à construire avec les autorités sanitaires des pays, les entreprises et les acteurs associatifs de terrain des partenariats innovants pour faire face à l’urgence sanitaire COVID-19, tout en assurant la continuité d’autres programmes essentiels de lutte contre les endémies telles que le VIH, les hépatites virales, le diabète et l’hypertension qui doivent faire l’objet d’une attention continue», a rappelé Alain Sognoko, Chef de projet du Programme Santé Entreprise Afrique (SEA).

Dans le cadre de cette caravane qui sillonnera du 18 au 23 janvier les rues ouagalaises, un accent particulier sera mis sur la sensibilisation des populations au respect des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, à savoir « le port du masque, la gestion des gestes barrières et des distances de sécurité ainsi que l’utilisation de gel hydro alcoolique ».

A chaque étape, la Caravane stationne à proximité d’un centre de santé. Des séances de sensibilisation de proximité sont menées par une équipe d’animateurs de prévention et des services de conseil et de dépistage intégré, rapide, volontaire, anonyme et gratuit du VIH, des hépatites virales B et C, du diabète et de l’hypertension artérielle sont proposés aux participants.

Le dépistage multi-maladies est réalisé par des professionnels de santé formés, et verra l’utilisation de valises de téléconsultation connectées permettant une remise immédiate des résultats accompagnés de conseils préventifs», indique le communiqué.

« Nous souhaitons que notre impact en tant qu’acteur privé dans le cadre de ces campagnes de prévention, soit le plus large possible et aille au-delà du cercle des collaborateurs. C’est pourquoi, je souhaite inviter l’ensemble de la population de la ville de Ouagadougou, à prendre part à cette initiative afin de bénéficier de dépistages multi-maladies rapides, anonymes, confidentiels et gratuits», a souligné Harold Coffi, Directeur Général de Société Générale Burkina Faso, partenaire de l'évènement.

Première du genre organisée par SEE au Burkina Faso, la Caravane santé s’appuie sur une collaboration opérationnelle avec les centres médicaux urbains et les ONGs locales Association African Solidarité (AAS) et Faso Civic. L’initiative bénéficie du soutien institutionnel du Ministère de la Santé et du soutien financier de la Société Générale.