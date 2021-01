Présidentielle-Bénin: Patrice Talon donne les raisons de sa candidature

Candidat à sa propre succession au scrutin présidentiel du 11 avril 2021, le président Patrice Talon a livré, vendredi dernier, les raisons qui fondent sa décision de rempiler pour un second mandat présidentiel.

Bénin: Pourquoi Patrice Talon est candidat pour un second mandat présidentiel

Patrice Talon était, vendredi dernier, face aux populations d' Adjouhoun, une localité du département de l’ Ouémé, dans le sud du Bénin. Patrice Talon a, à l’occasion, levé un pan du voile sur sa décision de briguer un second mandat présidentiel. « Je serai candidat pour renforcer cette bonne gouvernance que nous venons d’acquérir et qui fait ses preuves, qui nous permet de commencer à construire notre pays, de nous prendre en charge nous-mêmes, à nous développer », a lâché le président sortant, mettant ainsi fin à plusieurs semaines de suspens autour de sa volonté de se présenter ou non au scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Cette candidature, le chef de la mouvance présidentielle l’explique par la nécessité de pérenniser la trilogie démocratie-liberté-bonne gouvernance.

« Ce que les Béninois doivent défendre avec acharnement, ce n’est plus seulement deux choses maintenant, c’est trois choses. La démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance. Ces trois choses-là, mes chers amis, nous permettront de nous développer. Ça nous permettra que le Bénin reste sur les rails et que nous donnions satisfaction à nos besoins d’aujourd’hui, à nos besoins de demain, ainsi de suite », a déclaré Patrice Talon.

Pour qui, il est inconcevable pour le pays, d’effectuer un bond en arrière en termes de bonne gouvernance, après avoir remis le pays sur les rails au cours de son premier mandat à la tête du pays. « Cette bonne gouvernance est un nouvel acquis désormais impératif qui vient compléter la démocratie, la liberté qui fait de nous un peuple digne, qui fait de nous un peuple qui se prend en charge, qui va se construire, qui va se développer », a-t-il ajouté.