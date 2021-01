Présidentielle au Benin: Patrice Talon, seul candidat en lice?

Au Bénin, la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021 démarre le 26 mars prochain, ont informé ce lundi des médias béninois.

Bénin: Tout le programme de la présidentielle du 11 avril 2021

Les candidats à la présidentielle du 11 avril 2021 iront à la conquête des électeurs à compter du 26 mars prochain, pour le compte du 1er tour de l’élection. La Commission électorale nationale autonome (CENA) a fixé la première campagne électorale sur la période allant du 26 mars au 9 avril 2021. Les résultats provisoires seront connus le 13 avril ou au plus tard le 15 avril, et le verdict de la Cour constitutionnelle, attendu pour le 20 avril ou le 25 avril au plus tard. Si second tour, il y a, les électeurs seront à nouveau convoqués dans les urnes le 9 mai 2021, au terme d’une campagne électorale qui se déroulera dans la période allant du 26 avril au 7 mai 2021.

Les résultats provisoires devraient être connus dans un délai d’une semaine, et les résultats définitifs, au plus tard le 23 mai, si l’on s’en tient au calendrier rendu public par la CENA, l’institution en charge de la conduite de tout le processus électoral. Pour l’heure, encore difficile de se prononcer sur la participation ou non de l’opposition à cette élection d’autant plus qu'il sera difficile pour les éventuels challengers du président Patrice Talon, de faire acte de candidature.

Selon le code électoral béninois, le candidat au scrutin présidentiel doit bénéficier des parrainages d’au moins 16 élus locaux sur les 170 que compte le pays. Sauf que tous les élus, maires et député inclus sont tous issus de la majorité présidentielle du président sortant Patrice Talon. Tous les recours introduits par l’opposition béninoise, appuyés par certaines organisations de la société civile, ont tous été rejetés par le juge constitutionnel.