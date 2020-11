Bonne gouvernance: Le Général Apalo Touré distingué en décembre

L’Observatoire Africain pour la Promotion de la Bonne Gouvernance organise la quatrième édition de son traditionnel Dîner Gala le samedi 19 décembre 2020 à l’hôtel Azalai d’Abidjan-Marcory. Le Général Apalo Touré Alexandre, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale de Côte d’Ivoire, reçoit à cette édition le « Prix du Meilleur Artisan de Paix, de Cohésion Sociale et de Solidarité en Côte d’Ivoire »

Pour ses actions en faveur de la paix, le Général Apalo Touré Alexandre sera honoré

Structure apolitique basée à Abidjan, en Côte d’Ivoire; l’Observatoire Africain pour la Promotion de la Bonne Gouvernance regroupe en son sein plusieurs journalistes, communicateurs et assimilés de toutes obédiences. Son objectif principal, à sa création, est de faire la promotion des cadres et compétences sur tout le continent Africain. Apres le succès retentissant des éditions 2017, 2018 et 2019, la quatrième, celle de 2020, est encore placée sous le signe de l’excellence et du mérite.

Le jury, essentiellement composé de professionnels des medias, a travaillé d’arrache-pied pour sélectionner les meilleurs acteurs de l’Afrique de l’Ouest, chacun dans son domaine d’activité. Le Général Apalo Touré Alexandre, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale de Côte d’Ivoire, reçoit à cette édition le «Prix du Meilleur Artisan de Paix, de Cohésion Sociale et de Solidarité en Côte d’Ivoire »

Le Général Apalo Touré est un gendarme au service de la paix, la concorde civile et le développement durable, un militaire dont la devise est le triptyque : paix durable, cohésion sociale, vivre – ensemble. Il l’a démontré par l’exemple lors des crises pré – électorale et post – électorale de 2020 en Côte d’Ivoire. Un soldat au service de la légitimité, des lois Républicaines dans la Loyauté.

Officier Supérieur de la Gendarmerie Nationale de Côte d’Ivoire, le Général Apalo Touré est un homme discret, efficace, compétent et dynamique. Ce qui lui vaut d’être promu aujourd’hui par le Président de la République, Alassane Ouattara, au poste le plus haut gradé de Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale. Une promotion bien méritée après de nombreux et loyaux services à la Gendarmerie Nationale de son pays.

Le Général Apalo Touré, un homme au service de la paix et de la cohésion sociale

Le Général Apalo Touré est un homme de paix; la paix qu’il entend préserver comme la prunelle de ses yeux. Car sans la paix, il n’y a pas de développement durable, ni de stabilité. Le Général Apalo Touré a acquis une éducation familiale, religieuse et aux métiers des armes qui font de lui un homme bercé dans la culture de la paix, de l’entente, de la cohésion sociale et du ‟vivre - ensemble” pour un développement endogène de sa patrie qu’il sert avec loyauté depuis son engagement au sein de la Gendarmerie Nationale. D’autres lauréats et non des moindres rehausseront de leurs présences cette prestigieuse cérémonie qui verra la participation d’un parterre de personnalités.