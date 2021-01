Aviation civile: 5 inspecteurs de l’ANAC prêtent serment

Cinq nouveaux inspecteurs de l’Anac (Agence nationale de l’aviation civile) ont prêté serment, ce mercredi 20 janvier 2021 au cours d’une audience au Tribunal de 1ère Instance d’Abidjan.

Les nouveaux inspecteurs de l’Anac jurent sur leur “probité”

Étaient concernés par cette prestation de serment devant le Vice-président dudit tribunal, le Magistrat Bini Maizan Charles, les inspecteurs N’Goran Ama Marie-Chantal (Chef de service contrôle de la facilitation), Koné Kledjomoh Ousmane (Chef de service promotion de la sécurité aérienne), Kouakou Konan Abraham (Inspecteur ANS), Kouassi Souroukou Alphonse (Chef de service formation de la sûreté et de la facilitation) et Kra Kouamé Patrice (Chef de service administration et délivrance de licence) nommés inspecteurs dans le domaine de la sécurité aérienne, de la sûreté aéroportuaire et de la tenue du registre d’immatriculation des aéronefs civils, rapporte Fratmat.info.

A la formule sacramentale, « jurez-vous d’accomplir votre fonction avec probité ? », prononcée par le Vice-président, Bini Maizan Charles, poursuit le media, les nouveaux inspecteurs de l’Anac ont répondu individuellement « je le jure ».

La cérémonie de prestation de serment consacre une obligation réglementaire qu'impose la mission des Inspecteurs de contrôler et de superviser les exploitants et gestionnaires aéroportuaires en vue de s’assurer du strict respect des normes et des standards internationaux en matière d’aviation civile.

C’est ainsi qu’au cours de cette cérémonie solennelle, le Magistrat a rappelé les missions dévolues aux Inspecteurs tout en mettant l'accent sur les qualités exigées par la loi pour assurer ces missions.

Pour le directeur général de l’Anac, Sinaly Silué, « cette mission, dira-t-il, consiste à contrôler et à superviser les exploitants et les gestionnaires aéroportuaires. Et ce, conformément au standard international d’une part, et d’autre part en vue d’assurer le strict respect des normes de sécurité et de sûreté » en matière d’aviation civile.

L'arrivée de ces 5 inspecteurs porte à 43 le nombre d'inspecteurs qui couvrent tous les secteurs d’activités de l’aviation civile.

M. Azago Germain (directeur du transport aérien), Kouadio Siramane (directrice de la sécurité et du suivi de la conformité), Milan Daniel (directeur de la sûreté et de la facilitation), Assi Ayebi Jacques (directeur de la sécurité de la navigation aérienne et des aérodromes) et Koffi Konan (directeur de la sécurité des vols), ont pris part à cette cérémonie

Il faut noter que le corps des Inspecteurs de l’aviation civile a été mis en place conformément aux dispositions du Code de l'Aviation Civile Internationale (OACI) les inspecteurs.