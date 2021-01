Cameroun : Six élèves périssent dans un accident de la circulation

Au Cameroun, un accident de la circulation a causé la mort de six élèves dans la localité d'Akok, dans le sud du pays, publie le site Cameroon Info. Le conducteur d'un taxi en pleine allure les a percutés après avoir perdu le contrôle de la voiture. Les victimes étaient inscrites au CES de Mvoutessi.

Drame au Cameroun, des élèves tués dans un accident

La journée du jeudi 21 janvier 2021 a été fatale à six jeunes écoliers du CES de Mvoutessi, à Akok, dans le sud du Cameroun. Notre source rapporte que ce jour-là, ces écoliers ont été fauchés par la mort par un conducteur de taxi ayant perdu le contrôle de son véhicule. En effet, le chauffeur a été désorienté par un nid de poule qui se trouve sur la voie.

Nos confrères de Cameroon Info ajoutent que l'automobiliste n'a pu empêcher la voiture dans sa folle course. Des témoins de la scène racontent que le véhicule a été soumis à plusieurs tonneaux. Mais auparavant, il a percuté six écoliers qui se trouvaient malheureusement sur sa trajectoire. Les pauvres élèves ont, hélas, succombé au choc, plongeant leurs familles dans une profonde tristesse.

On dénombre des blessés graves parmi les occupants du taxi. Ils ont été pris en charge par les éléments de la brigade de gendarmerie de Nkolmetet qui les ont conduits d'urgence dans un établissement sanitaire. Ce même jour, un autre accident de la circulation a été signalé sur l'axe Manengole-Ebone. Deux élèves en classe de terminale à moto ont été tués par un véhicule. Les victimes répondent au nom de Paul Mondio et Marcel Ngomba. L'un de leurs amis a eu plus de chance et est actuellement à l'hôpital. Il faut savoir que les deux élèves avaient entrepris de quitter la salle de classe plus tôt que prévu.