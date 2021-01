Agboville: Grève annoncée au primaire, l'IEPP Koné Pléguéfanga répond au MIDD

Dans un article publié sur le site d’Afrique sur-7, jeudi 28 janvier 2021, la section régionale du Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits(MIDD), a annoncé un arrêt de travail du lundi 08 au vendredi 12 février prochain à Agboville. Ce, selon le MIDD, pour dénoncer l’abus d’autorité de Koné Pléguéfanga Brahima, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire (IEPP) de Grand-Morié.

Agboville: Accusé, l’IEPP de Grand-Morié : "Le MIDD cherche toujours quelque chose à dire lorsqu’une situation difficile se présente"

Approché dans la soirée du jeudi par Afrique-sur7.fr, monsieur l’inspecteur affirme qu’il s’agit d’allégations non fondés. «Nous avons constaté à notre arrivée à la tête de la circonscription de Grand-Morié, créée le 23 février 2018, des dysfonctionnements au niveau de l’administration. En effet, nous avons trouvé des syndicalistes parmi les directeurs d’écoles. Une situation inadmissible, selon l’arrêté 0031 du ministère de l’Éducation nationale », a révélé d’entrée, l’IEPP. Selon lui, c’est une commission qui siège pour nommer les directeurs d’écoles et non l’inspecteur.

« C’est une commission présidée par la direction régionale de l’Éducation nationale(DREN) et composée de tous les acteurs de l’Éducation nationale, notamment les syndicats, qui siège pour reconduire ou nommer un directeur d’école. Ce n’est pas l’inspecteur seul qui le fait. Ainsi, tous les directeurs d’écoles syndicalistes ont été relevés de leurs fonctions. Et, c’est donc contre cette décision que le MIDD s’urge pour lancer un préavis de grève », a déploré Koné Pléguéfanga Brahima.

Et d’ajouter : « La fonction de directeur d’école, c’est un(01) an renouvelable. C’est pourquoi, lors de la rencontre que nous avons eue avec monsieur le préfet, il leur a demandés de patienter jusqu’à ce que la commission se réunisse à nouveau dans quelques mois ».

Sur les questions de paiement de 1000f/enseignant pour la signature de documents administratifs; de demande d’achat de chaise/enseignant pour équiper la salle de réunion; de répartition disproportionnée des frais annexes, de la création de lignes nouvelles de frais annexes et de l’assistance financièrement des ayants droits de son défunt chargé de communication, qui n’a jamais été membre en violation aux statuts et règlement intérieur de la mutuelle, l’IEPP martèle :

« Le MIDD cherche toujours quelque chose à dire lorsqu’une situation difficile se présente. Ce sont les directeurs d’écoles, qui m’ont approché pour me demander de lever une cotisation pour l’achat de chaises. Vu que nous louons chaque fois des chaises lorsqu’il y a des cérémonies. Surtout que nous n’avons pas suffisamment de moyens financiers pour le faire. Moi, je n’ai obligé personne à acheter des chaises. Á preuve, aucun enseignant n’a été sanctionné pour n’avoir pas acheté de chaise. Non, jamais ! Je ne veux salir personne, encore moins le MIDD », s'est défendu Koné Pléguéfanga Brahima.

Puis de s'interroger : « Comment peut-on demandé aux gens de cotiser la somme de 300.000 FCFA pour quelqu’un qui n’est pas membre d’une association ? Ce n’est pas possible. Ce sont des allégations qu’ils trouvent pour justifier leurs révocations. C’est tout ! Je n’ai jamais pris une décision seul. Ce sont les directeurs d’écoles, qui font des propositions et j’entérine. Alors, on vient me dire que monsieur l’inspecteur fait ceci, il fait cela. On cherche la petite bête noire là où il n’y en a pas. Pourquoi ? Tout cela, il en est rien », s’est-il insurgé au terme d’une séance de travail qui s’est tenue, jeudi 28 janvier, à la préfecture d’ Agboville, en présence du préfet de région Sihindou Coulibaly, de Péné N'Goran Antoinette, DREN d’Agboville et des responsables du MIDD.

« Nous sommes à mesure de vous dire que la grève annoncée n’aura pas lieu », a conclu l’IEPP de Grand-Morié.

Tizié T.

Correspondance particulière