Les artisans et bijoutiers de Côte d'Ivoire ont investi leur nouveau président

L'Association des fiers artisans et bijoutiers de Côte d'Ivoire (Afabci) a procédé officiellement à l'investiture de son nouveau président le dimanche 31 janvier 2021 au Centre artisanal de la ville d'Abidjan (Cava).

Okéléyé Yao François investi nouveau président des artisans et bijoutiers de Côte d'Ivoire

Élu le 27 septembre 2020, avec 62,40% des voix, Okéléyé Yao François a fixé les chantiers de sa mandature. À en croire le nouveau président, l'accent sera mis sur la promotion de l'artisanat et la formation des acteurs du secteur.

Le président de l'Association des fiers artisans et bijoutiers de Côte d'Ivoire, a reconnu que la tâche ne sera pas facile en cette période de crise sanitaire de Covid-19. Mais le président a affirmé garder espoir en l'avenir car pour lui, l'artisanat est un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses.

Un secteur qui se positionne d'ailleurs comme l'une des solutions à l'immigration clandestine des jeunes via la méditerranée, a soutenu Okeléyé François.

Camara Mory, le représentant du maire de la commune de Treichville, a saisi l'occasion pour prodiguer de sages conseils à la nouvelle équipe dirigeante.

''Je salue la maturité dont fait preuve votre association. L'esprit d'amour et de solidarité montre que du travail a été fait durant des années. C'est de votre ressort d'entretenir cette flamme'', a affirmé M. Camara Sory.

Le fondateur et président sortant, Kambou Moustapha, a fait le bilan de ses deux mandats ( 6 ans) à la tête de l'Afabci. Le désormais président d'honneur a indiqué que durant ses 6 années de présidence, l'Afabci a bénéficié de l'appui et du soutien sans faille du ministère de l'Artisanat et de la promotion des PME.

Aussi, M.Kambou a-t-il rappelé les nombreuses oeuvres à caractère social, organisées par l'association sous son mandat. Le fondateur a rappelé que l'Afabci a participé à plusieurs foires internationales à travers des expériences qui avaient conduit l'Afabci à co-organiser un salon de l'artisanat à Bassam (Siab).

En 6 ans de gestion, le président sortant a révélé avoir mobilisé à partir de rien la somme de 8 millions de FCFA essentiellement par la vente des cartes d'adhésion et les cotisations des 266 membres.

Notons que cette cérémonie a bénéficié de la présence des représentants du ministère de l'Artisanat, de la promotion des PME et des partenaires de l'Afabci. Rappelons que l'Afabci a été officiellement créée en 28 août 2013.

Sercom