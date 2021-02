Médecine traditionnelle: Une carte pour localiser les praticiens

L’environnement des tradipraticiens et naturothérapeutes est si peu organisé que la médecine traditionnelle a du mal à jouer le rôle qui est le sien dans notre société. Avec M. Kouayé Didier, président de la FTSN-CI, les lignes bougent dans le milieu.

Retour en force de la médecine traditionnelle ?

C’est à Mapleu, dans une ambiance traditionnelle, que nos caméras ont retrouvé M. Kouayé Didier, l'infatigable président de la Fédération des Tradipraticiens de Santé et Naturothérapeutes de Côte d'Ivoire (FTSN - CI). Il organisait dans cette localité une cérémonie de lancement de l’identification des tradipraticiens reconnus par son organisation. Il porte la grande ambition de donner à la médecine traditionnelle ivoirienne toute la reconnaissance que lui doit notre société. Il veut pour ce faire réorganiser le secteur et les idées ne manquent pas.

L’efficacité de la médecine traditionnelle n’est plus à prouver. Celle-ci parvient parfois à guérir certaines pathologies résistantes à la médecine moderne. 80% de la population africaine a recours à la médecine traditionnelle, ce qui confirme bien l’importance des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes dans notre société.

Si la médecine moderne a pris autant le dessus sur celle de nos ancêtres, c’est avant tout parce qu’elle est arrivée sur nos terres déjà organisées. Que diriez-vous si vous pouviez trouver un soignant traditionnel, recommandé par FTSN-CI, dans votre quartier, dans votre ville ?

Vous n’auriez que plus confiance dans le professionnalisme de ces soignants comme c’est déjà le cas pour les cliniques et pharmacies. Les professionnels présents sur cette carte en élaboration, certifiés par leur puissante fédération, se sentiront plus responsables des patients qu’ils traitent.

Kouayé Didier pousse les tradipraticiens de santé et naturothérapeutes à s’organiser

À Man, Kouayé Didier a rassemblé plusieurs de ses collègues qu’il a commencé à identifier pour son projet de mise en place d’une carte de Côte d’Ivoire des tradipraticiens de santé et de naturothérapeutes. Sur la future carte, en plus du numéro d’identification de chaque membre, vous aurez ses contacts et la liste des pathologies qu’il traite.

C’est donc à Man, dans sa ville d’origine, qu’il a débuté cette lourde opération d’identification qui mènera la FTSN - CI dans toutes les localités de Côte d’Ivoire. Daloa et San-Pedro sont les prochaines destinations pour l’opération d’identification.

La FTSN - CI incite les praticiens à mieux s’organiser. Elle encourage ses membres à mieux présenter leurs médicaments dans des emballages respectant toutes les mesures de conservation. Chaque tradipraticien, identifié, inspirera confiance à ses patients.