Tiassalé: Comment le Maire Assalé a ressuscité l'ancien fleuron de l’Agnéby-Tiassa

Tiassalé is BACK. La cité des hippopotames du fleuve Bandama, le plus long de Côte d'Ivoire, fait sa mue pour renaître de ses cendres, avec son jeune Maire Antoine Assalé Tiemoko.

Assalé Tiemoko et Tiassalé sur les traces de Cissé Bacongo et Koumassi

Longtemps réduites à l’image de vallées de désolation et caractérisées par le manque de logements décents, d’infrastructures, de loisirs, d’investissements, de vision à long terme, etc., les villes et communes ivoiriennes n’apparaissaient plus que sous le mauvais jour d’une expansion démographique et spatiale trop mal maîtrisée.

On les appelait d’ailleurs rarement « métropoles », tant les fonctions d’organisation et de rayonnement qu’implique ce terme, semblaient leur échapper à l’exception d’Abidjan qui tirait péniblement son épingle du jeu.

Si les communes d’Abobo, de Koumassi ou encore de Dabou illustrent de fort belle manière ce changement de paradigme orienté vers le développement local durable, la ville de Tiassalé située au nord de la capitale économique ivoirienne, reprend forme et surtout, se réinvente.

Logée dans la région de l’Agnéby-Tiassa, Tiassalé fait partie des plus anciennes villes ivoiriennes voire d’Afrique. Malgré son âge, cette ville qui abrite le célèbre pont du fleuve Bandama, n’a su se moderniser avec le temps. Et ce, en dépit de la dizaine de municipalités qu’elle a connue sous les régimes Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et aujourd’hui, Alassane Ouattara qui a décidé de rendre autonomes toutes les localités ivoiriennes.

C’est justement cette vision futuriste de valorisation des collectivités locales, basée sur le développement, qui va être épousée par Assalé Tiemoko, jeune journaliste engagé qui a gagné en 2018 un mandat électif à la tête de cette commune. Depuis lors, Tiassalé fait sa mue; elle s’est surtout lancée dans sa révolution urbaine.

Situé à 120 km d’Abidjan, joignable par l'autoroute du Nord, ce sanctuaire touristique et terre agricole de référence, a ouvert ses portes récemment aux confrères journalistes du Maire Assalé Tiemoko.

Moins de 3 ans seulement à la tête du conseil municipal, les chantiers réalisés, en cours ou à mener sont innombrables. Même si le journaliste, très regardant de la gestion des affaires publiques, est conscient que la tâche est encore immense pour faire de sa cité, un carrefour incontournable.

“Ainsi, le boulevard Amichia, la première rue aux couleurs de la ville, en hommage à un illustre fils du terroir, est entièrement éclairé à l’énergie solaire de 300 kw. Plusieurs rues à l’intérieur des quartiers sont aussi sorties des ténèbres et des points stratégiques dotés de vidéo surveillance. Les rues sont régulièrement profilées et certaines ont bénéficié de bitumes”’, a expliqué Assalé Tiémoko à des hôtes.

Salle de mariage d’une capacité de 250 places entièrement réhabilitée à hauteur de 30 millions FCFA, un hôtel de ville haut standing flambant neuf et équipé de toutes les commodités, en fin de construction, ou encore la piscine municipale ultra-moderne et un Centre Informatique, de lecture et d’actions culturelles en finition; les ouvrages du premier magistrat de la commune de Tiassalé, foisonnent. Au grand plaisir de ses administrés qui saluent les prémices de ce grand agent de développement local.

Tiassalé: Le contribuable au coeur de l’action du Conseil municipal

Pour comprendre cette force de développement et les ressources d’investissement dans cette partie de la Côte d'Ivoire, jadis carrefour commercial dynamique et terroir agricole particulièrement diversifié, interessons-nous à la politique manageriale du jeune Maire.

Assalé Tiemoko joue la carte de la transparence budgétaire et fiscale. Mais surtout la proximité avec les contribuables de Tiassalé et la digitalisation des services des impôts. Avec un budget de 492 millions FCFA, à sa prise de fonction, il a réussi, en 3 ans, à faire passer le budget de sa commune à 1,2 milliard FCFA, en donnant plus de mobilité aux services des impôts.

« Je dépense 10 millions FCFA annuellement pour appuyer les services pour que ça fonctionne et ils me font 500 millions FCFA de recette», a-t-il confié à la presse. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé une centaine d'agents payés sans que certains n'aient jamais mis les pieds à la mairie. Des agents fictifs dont-il a très vite mis un terme aux contrats.

Aujoud'hui, la mairie a retrouvé ses couleurs avec un personnel qui répond aux normes reconnues mais encore plus dynamique. Ses rapports avec les contribuables de sa commune ont aussi changé. Ses services ont démagnétisé tout le système de collecte des taxes. Désormais, le Maire interagit directement avec les opérateurs économiques, les sensibilisant à s’acquitter de leurs taxes.

Tiassalé: Assalé Tiémoko, un Maire fortement intéressé par la gouvernance publique en Côte d'Ivoire

Tout comme son homologue Cissé Bacongo de la commune de Koumassi, Assalé Tiémoko aura compris que le problème de développement local se situe moins dans sa conception théorique, dans l’anticipation théorique des possibilités qu’il offre, que dans la pratique apte à transformer de manière significative, visible et généralisée, les réalités locales de nos populations de plus en plus exigeantes vis à vis de leurs élus.

Emérite journaliste d'investigation et patron de presse, Antoine Tiemoko Assalé qui conduisait la liste ”Nouvelle Vision de Tiassalé”, a été élu au scrutin municipal du 13 octobre 2018.