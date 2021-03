Elections: Bédié et Gbagbo, maîtres à Yop, Marcory et Port-bouët (CEI)

La Commission électorale indépendante (CEI) a confirmé, mardi 9 mars 2021, la victoire de l’opposition au scrutin législatif du 6 mars 2021, dans les circonscriptions électorales de Yopougon, Port-bouët et Marcory.

La CEI confirme la victoire de l'opposition dans les communes de Yopougon, Marcory et Port-Bouët

La CEI a confirmé, mardi, les victoires de l’opposition ivoirienne dans les communes de Marcory, Port bouët et Koumassi. La Commission électorale indépendante désavoue ainsi les candidats du parti au pouvoir qui réclamaient la victoire au même titre que leurs adversaires de l’opposition, avec la complicité de certains responsables locaux des CEI.

Les candidats Emmou Sylvestre (Port bouët), Raoul Aby (Marcory) et Georges Armand Ouégnin (Yopougon), tous accusaient les CEI locales d’avoir transféré à la CEI centrale, des résultats consolidés autres que ceux contenus dans les procès-verbaux des bureaux de vote, en leur possession. Lesquels résultats donnaient vaincus les candidats de l’opposition dans les localités sus-cités.

« Nous rappelons que nous bénéficions de tous les procès-verbaux et qu'au vu des calculs, nous savons que nous sommes les vainqueurs de l'élection législative 2021 dans la circonscription de Yopougon », avait prévenu Pr Armand Ouégnin, dans une déclaration. Il avait également indiqué que les résultats de la circonscription de Yopougon, publiés par le ministère de l'Intérieur, et qui circulaient en boucle sur les réseaux sociaux, étaient « foncièrement faux ».

« Nous mettons en garde le ministère de l'Intérieur qui semble orchestrer une tentative de fraude et demandons à la CEI de proclamer les résultats qui nous donnent la victoire. Dans le cas contraire, nous nous verrons dans l'obligation de rétablir la vérité des urnes en communiquant tous les Procès-verbaux en notre possession à la presse », avait mis en garde l'ancien Secrétaire d' Etat à la sécurité sociale.

Ce mardi 9 mars 2021, la Commission centrale de la CEI s’est décidée à mettre fin au suspense autour des résultats des élections législatives à Yopougon, Marcory et Port-Bouët. Selon les résultats publiés par l’institution, la liste conduite par Georges Armand Ouégnin, dont être membre Michel Gbagbo, le fils de l'ancien chef de l'Etat Laurent Gbagbo, a été déclarée élue avec 41 820 voix, soit 47, 20 % des suffrages exprimés.

Pareil dans la circonscription électorale de Marcory où les candidats PDCI, Aby Raoul et Helms François, ont recueilli 9292 voix, soit 51, 63% des suffrages. A Port-bouët, le maire Emmou Sylvestre et Adja Alain ont terrassé la liste RHDP, conduite par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, avec 14 959 voix recueillies, soit 48,88 %.

Avec cette victoire confirmée de l’opposition dans ces trois communes d'Abidjan, RHDP et PDCI-EDS se partagent ainsi la capitale économique ivoirienne avec 5 communes pour chaque partie. Abobo, Adjamé, Attécoubé, Koumassi et Treichville reviennent ainsi au parti du président Alassane Ouattara, lorsque les communes de Yopougon, Marcory, Port-bouët, Cocody et Plateau tombent entre les mains du duo Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié.